Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3203452
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

कवर्धा में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार नदी में गिरी, 4 की मौत, शादी से लौट रहे थे

Raipur News: कवर्धा जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में रायपुर के चार युवकों की जान चली गई. उनकी कार बेकाबू होकर फोक नदी में जा गिरी. दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 04, 2026, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कवर्धा में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार नदी में गिरी, 4 की मौत, शादी से लौट रहे थे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा पांडातराई पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड़ई गांव के पास, हाफ नदी के पुल के नजदीक हुआ. जब समय शादी समारोह से लौट रही एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर फोक नदी में जा गिरी.

शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा
जानकारी के अनुसार रायपुर के बिरगांव इलाके के निवासी कुछ युवक शादी में शामिल होने कवर्धा के पंडरिया आए थे.  शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जब शादी की रस्में पूरी होने के बाद वे अपनी कार से रायपुर लौट रहे थे, तभी गड़ई गांव के पास स्थित हाफ (फोक) नदी पर बने पुल पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.

यह भी पढ़ें: रिश्ते फिर शर्मशार! जेवरात के लालच में दामाद बना 'जल्लाद', अपनी ही सास को उतारा मौत के घाट

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेकाबू कार नदी में गिरी
पुलिस के अनुसार कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसके कारण ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया. कार सीधे पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे नदी के गहरे पानी में जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, और उसके अंदर मौजूद चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से एक बचाव अभियान शुरू किया गया.

इस भयानक दुर्घटना में दो युवक घायल हो गए, और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कवर्धा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान बिरगांव (रायपुर) के निवासी अरमान खान, सौंफ, अनस और कौनेन के रूप में हुई है, जबकि घायलों में जुनैद रजा और आरजू खान शामिल हैं. इस घटना ने एक बार फिर रात के समय तेज रफ्तार और सुरक्षित ड्राइविंग की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने शवों को मर्चुरी में रखवा कर परिजनों को सूचित कर दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

kawardha newschhattisgarh news

Trending news

bhopal news hindi
रात में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा
dhar news hindi
धार में 17 मौतों के बाद भी लापरवाही जारी, पिकअप में ठूंस-ठूंस कर भरे मिले 50 मासूम
bhopal news
दिल्ली की IAS एकेडमी डायरेक्टर भोपाल में किडनैप, पूर्व छात्र ने ऐसे ऐंठे 2 करोड़
mp bjp state president
बर्रा ढाना में भीषण आग का तांडव, 24 मकान खाक, पीड़ितों के बीच पहुंचे हेमंत खंडेलवाल
chhatarpur news
जेवरात के लालच में दामाद बना 'जल्लाद', अपनी ही सास को उतारा मौत के घाट
khargone news hindi
मोनालिसा की प्रेगनेंसी पर सस्पेंस बरकरार, पति फरमान ने खोला राज
Laxmi Gamad Controversy Social Media Post
'मुझे तमाचा जड़ने वाले असिस्टेंट चाहिए…', महिला अधिकारी की पोस्ट से मचा बवाल
gwalior crime news
ग्वालियर में पार्षद पर दिनदहाड़े हमला, कट्टे की बट से लहूलुहान…बदमाशों ने किया वार
indore pithampur economic corridor
सीएम मोहन यादव बोले-भाग्योदय का शंखनाद है इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर
Indore News Hindi
घर लौट रहे युवक का दर्दनाक रोड एक्सीडेंट, टैंकर के नीचे आने से सिर हुआ चकनाचूर