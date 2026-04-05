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सरगुजा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो चालक ने 3 महिलाओं को रौंदा; 4 की मौत

cg news: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने राहगीर महिलाओं को रौंदते हुए ट्रेलर में टक्कर मार दी है. हादसे में चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:57 PM IST
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surguja accident news: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने राहगीर महिलाओं को रौंदते हुए ट्रेलर में टक्कर मार दी है. हादसे में चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है. स्कॉर्पियो चालक और 3 महिलाओं को डेड घोषित कर दिया गया है. हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई है. हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो कार का पर्खच्चा उड़ गया है. पुलिस घटना की जांच हर एंगल से कर रही है. 

सरगुजा में भीषण सड़क हादसा
सरगुजा में रात के अंधेरे में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है. यहां एक स्कॉर्पियो चालक ने 3 राहगीर महिलाओं को रौंदते हुए ट्रेलर में टक्कर मार दी है. भिड़ंत इतनी तेज था कि कार के पूर्जे -पूर्जे अलग हो गए हैं वहीं तीनों महिलाओं की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है. टना स्थल पर तनाव का माहौल है जहां लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है. मौके पर पुलिस मौजूद है जो स्थिति को कंट्रोल कर रही है. घटना मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिठ्ठीकला  की बताई जा रही है.

शराब के नशे में था ड्राइवर
ये भिषड़ सड़क हादसा NH10 पर घटित हुआ है. बताया गया कि तीनों महिलाएं भिठ्ठीकला में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से वापस जा रही थी इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अंबिकापुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी इसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को खूब पीटा जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस हादसे में ड्राइर की लापरवाही सामने आई है. बताया गया कि ड्राइवर ड्रिंक कर के नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था.

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लोगों ने की कार्रवाई की मांग
इस सड़क हादसे पर स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है. इस हादसे की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है वो दर्दनाक है. कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है वहीं महिलाओं का शव सड़क पर पड़ा हुआ है. मौके परलोगों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है. वहीं कार ने जिस ट्रेलर को टक्कर मारा है उसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला

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