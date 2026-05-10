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छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? जानिए पूरे प्रदेश के पंचायत सिस्टम का ढांचा

How Many Panchayats in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में गांवों की सरकार चलाने के लिए सरपंच, पंच की जरूरत पड़ती है. क्या आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने गांव, कितनी पंचायते हैं. अगर नहीं पता तो आइए आज हम आपको छत्तीसगढ़ के पूरे पंचायत सिस्टम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 10, 2026, 04:40 PM IST
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Panchayati Raj system of Chhattisgarh
Panchayati Raj system of Chhattisgarh

How Many Villages in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की आत्मा इसके गांवों में बसती है. यहां के गांवों की अपनी सरकार अलग होती है, जिसे हम पंचायती राज करते हैं. पंचायती राज ही तय करती है, कि हर गांव की सड़क, पानी और बिजली जैसी जरूरतों को कैसे पूरी हों. बता दें कि गांवों में सरकार का यह ढांचा तीन स्तरों पर काम करता है. इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है. उसके बाद जनपद और जिला पंचायत होती है. यह व्यवस्था सीधे जनता से जुड़ी होती है. जहां लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनकर अपने ही इलाके के विकास की रूप रेखा तैयार करते हैं. 

अगर हम गांवों की सरकार के ढांचे की बात करें, तो वर्तमान में छत्तीसगढ में कुल 33 जिले हैं. राज्य गठन के बाद समय-समय पर प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए नए जिले बनाए गए, ताकि सरकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकें. प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे प्रदेश को 5 संभागों में बांटा गया है. इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर शामिल हैं. ये संभाग और जिले मिलकर ही प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की निगरानी करते हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता बनी रहती है. 

छत्तीसगढ़ में कितने गांव हैं
जमीनी स्तर पर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए कुल 11,693 ग्राम पंचायतें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. इन पंचायतों के माध्यम से ही 20,363 से ज्यादा गांवों का भविष्य तय होता है. वहीं इनमें सरपंच और पंचों की टोली गांव की छोटी-बड़ी समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही कर लेती हैं. छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण अंचलों में रहती है. इसलिए इन ग्राम पंचायतों की भूमिका किसी भी बड़े मंत्रालय से कम नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर खेती-किसानी और मजदूरी करने वाले लोगों से जुड़ी है. 

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जिला पंचायतों की संख्या ?
ग्राम पंचायतों और जिलों के बीच की कड़ी को जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर का प्रशासन कहा जाता है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 146 जनपद पंचायते यानी पंचायत समिति हैं, जो विकासखंड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालती हैं. इसके ऊपर जिला स्तर पर शासन की सबसे बड़ी ईकाई जिला पंचायत होती है. प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 27 है. यह त्रि-स्तरीय मॉडल ही वह रास्ता है, जिसके माध्यम से सरकार का बजट राजधानी से निकलकर सीधे एक छोटे से गांवों तक पहंचता है. इसी प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ हर रोज नई उड़ान भर रहा है. 

प्रदेश में कितने नगर निगम 
वहीं ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी विकास के लिए भी छत्तीसगढ़ में एक ठोस व्यवस्था की गई है. बड़े शहरों में नागरिक सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 14 नगर निगम स्थापित किए गए हैं. ये नगर निगम सफाई, कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं. जिससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो. रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों से लेकर बस्तर और सरगुजा के प्रमुख नगरों तक ये निगम आधुनिक छत्तीसगढ़ की पहचान को दुनिया के सामने और भी मजबूती पेश कर रहे हैं. 

विकास का असली इंजन
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में हो रहे तेजी से विकास का असली इंजन यह प्रशासनिक और पंचायत ढांचा ही है. चाहे 11,693 ग्राम पंचायतें हो या 33 जिलों का प्रशासनिक प्रबंधन हो. इसका मकसद सिर्फ यही है कि सरकारी लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. जब 146 जनपद और 27 जिला पंचायतें मिलकर काम करती हैं, तभी 20,363 से अधिक गांवों में खुशहाली होती है. यह धरातल पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति और स्वाभिमान को नया आयाम दे रही है.

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