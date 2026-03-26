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CGPSC Pre Exam Result: पीसीएस प्री रिजल्ट जारी, 3921 अभ्यर्थी क्वालिफाई, अब इस दिन होगी मेंस परीक्षा, ऐसे करें तुरंत चेक

CGPSC Mains Exam Date Announced: छत्तीसगढ़ में पीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस बार प्रदेशभर से लगभग 3921 छात्र पास हुए हैं. ये छात्र अगले चरण पीसीएस मेंस में शामिल होंगे. आइए जानते हैं, कि रिजल्ट कैसे चेक करें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:32 PM IST
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CGPSC Pre Exam Result
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CGPSC Pre Exam Result Out: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में कुल 3921 छात्रों ने क्वालीफाई किया है. यानि अब इतने अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा मेंस में शामिल होंगे. वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से मेंस परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाली सभी छात्र CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा कुल 265 पदों पर भर्ती की लिए की गई थी. इसमें कुल 3921 छात्रों ने पास आउट किया है. इसके बाद अब ये छात्र मेंस परीक्षा में शामिल होंगे. आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ पीसीएस की मेंस परीक्षा 16 से 19 मई तक आयोजित की जाएगी. 
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कहां से चेक करें रिजल्ट
छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा में पास छात्र अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. यहां पर अभ्यर्थी का रोल नंबर, जन्मतिथि के साथ वर्ग, कट ऑफ अंक आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर खोज सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं चेक
1. सबसे पहले CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर जाकर रिजल्ट सेक्शन पर जाकर क्लिक करें. 
3. अपनी परीक्षा (जैसे- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा) के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
4. इसके बाद एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें पास छात्रों के रोल नंबर लिखे होंगे.

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