523 किमी दूर दुकानदार को चूना लगाने आया पति-पत्नी का जोड़ा, इस तरह से बनारस के कपल की चालाकी बिलासपुर में हुई फेल

Bilaspur news: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां उत्तर प्रदेश से आए एक विवाहित जोड़े ने ज्वेलरी की दुकान में ठगी करने की नाकाम कोशिश की है. पति-पत्नी ने सोनार को 18 कैरेट हॉलमार्क के निशान वाली ज्वेलरी दी और इसके बदले उन्हें बदलकर दूसरे जेवर लेने की इच्छा जताई. जब सोनार ने गहनों की परखा तो उसके होश उड़ गए. आज के समय मे भी लोग ऐसी मुर्खता करते हैं ये सोचने वाली बात है.

ज्वेलरी दुकान में ठगी की कोशिश

मामला बिलासपुर के सदर बाजार स्थित लीला ज्वेलर्स का है जहां वाराणसी से आए एक विवाहित जोड़े ने सोनार को लूटने का प्लान बनाकर ज्वेलरी दुकान में एंट्री की. कपल अपने साथ नकली गहने भी साथ लाए थे जिसे बदलकर वे असली सोना लूटना चाहते थे. उन्होंने अपने साथ लाए सोने को असली बताकर ठगी करने की कोशिश की. हैरानी की बात तो ये है कि कपल ने ये सच मान लिया था कि उनका नकली सोना बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आएगा. आरोपी पत्नी की पहचान पूनम वर्मा के रूप में हुई है.

18 कैरेट हॉलमार्क की आड़ में ठगी

पूनम ने 18 कैरेट हॉलमार्क के निशान वाली एक जोड़ी टॉप्स और एक अंगूठी दिखाकर उन्हें बदलकर दूसरे जेवर लेने की इच्छा जताई. दुकानदार ने जब गहनों को हाथ में लिया तो उसे संदेह हुआ. सोना का वजन पर्याप्त नहीं था. दुकानदार ने फिर गहनों की मशीन से उनकी जांच की. गहनों की जांच के बाद जो सच सामने आया उसे देखकर दुकानदार तो नहीं लेकिन ठगों के पैर से जमीन जरूर खिसक गई क्योंकि यहां उनकी चालाकी पकड़ी गई थी.

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सलाखों के पीछे आरोपी

जांच के बाद सोना पूरी तरह से नकली पाया गया. दुकानदार ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी महिला और उसके पति संजय वर्मा को पकड़ लिया गया. आरोपियों के पास से 4 ग्राम से अधिक वजन के नकली टॉप्स और करीब 3 ग्राम की नकली अंगूठी बरामद की गई है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

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