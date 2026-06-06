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Raipur Tripal Talak: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तीन तलाक का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुवैत में रह रहे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पति ने विदेश से फोन कर उसे तीन तलाक दिया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत माममला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए आरोपित पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पति शाहिद रजा कुवैत में करता है काम
मिली जानकारी के अनुसार, राजातालाब इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति शाहिद रजा कुवैत में काम करते हैं. आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान उनके पति ने उनके साथ बदसलूकी की और झगड़े के बाद तीन बार 'तलाक' कहकर रिश्ता खत्म करने की घोषणा कर दी.
सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
महिला ने अपने पति पर मानसिक उत्पीड़न, अपशब्द कहने और 'तीन तलाक' कहकर शादी खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए. महिला ने सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने उत्पीड़न और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. आरोपी अभी कुवैत में है. पुलिस कॉल डिटेल्स समेत सबूत इकट्ठा करके मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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