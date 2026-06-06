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सात समंदर पार से फोन पर तीन तलाक, पत्नी ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, कुवैत में बैठे पति के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज

Raipur Tripal Talak: रायपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुवैत में रह रहे पति ने अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Written ByPooja
Published: Jun 06, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:42 AM IST
सात समंदर पार से फोन पर तीन तलाक, पत्नी ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, कुवैत में बैठे पति के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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