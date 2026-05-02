Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3201773
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नक्सलियों की बिछाई IED डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट, DRG इंस्पेक्टर समेत 3 जवान शहीद; एक घायल

Chhattisgarh IED Blast News: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को आईईडी डिफ्यूज करते समय हुए धमाके में DRG इंस्पेक्टर समेत 3 जवान शहीद हो गए. कोरोसकोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए इस हादसे में एक जवान घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 02, 2026, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CHHATTISGARH IED BLAST
CHHATTISGARH IED BLAST

Chhattisgarh IED Blast News: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर एक बड़ा हादसा हो गया है. जहां नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईईडी को डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट हो गया. जिसमें सुरक्षाबलों के तीन जवान शहीद हो गए हैं. जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, 3 शहीद जवानों में DRG इंस्पेक्टर भी शामिल हैं. वहीं घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

बता दें कि यह मामला छोटेबेठिया थाना इलाके का है. बताया जा रहा है कि IED ब्लास्ट में धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों ने अपने आपको अलर्ट नहीं कर सके. वहीं हादसे में घायल जवानों का तुरंत रेस्क्यू किया गया. हालात गंभीर होने के चलते तीन जवान मौके पर ही शहीद हो गए. 

बस्तर IG ने क्या बताया
बस्तर रेंज के IG ने बताया कि सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर आईईडी बरामद करने का अभियान चलाया जा रहा है. वहीं आज भी इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा था. इस दौरान आईईडी को डिफ्यूज करते समय बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें तीन जवान शहीद हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने जताया दुख
वहीं सीएम विष्णु देव साय ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि 'कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डीमाइनिंग अभियान के दौरान IED विस्फोट में DRG के तीन वीर जवानों के शहीद होने तथा एक जवान के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ. शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.  ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकसंतप्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

 Chhattisgarh News

Trending news

villagers protest ratlam
'यहीं करेंगे अंतिम संस्कार...', ग्रामीणों की चेतावनी से हिला प्रशासन...
narsinghpur news hindi
जंगली जानवरों को मारने के लिए खेत में फैलाया गया था करंट, हुई किसान की दर्दनाक मौत
Omkareshwar news
ओंकारेश्वर में नाव में सवारी बैठाई तो सीधे लाइसेंस रद्द, जबलपुर हादसे के बाद अलर्ट
panna crime news
पहले पत्नी को छोड़ा मायके, फिर दामाद ने सास के साथ कर दिया ऐसा कांड, अब हर कोई हैरान
Ujjain News in Hindi
उज्जैन की 'काशी' के लिए आगे आए सोनू सूद, 15 करोड़ के इंजेक्शन के लिए मांगी मदद
Mohan Yadav
ग्रीन बिल्डिंग तकनीक क्या है? CM मोहन यादव ने बताया-क्या हो रहे इसको अपनाने से फायदे
sehore news
न लाइफ जैकेट, न गोताखोर...राम भरोसे नदी पार कर रहे ग्रामीण, नहीं जागा प्रशासन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: इंदौर में तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में बड़े पैमाने पर निगम-मंडल नियुक्तियां, कई बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी
chhatarpur news
मायके गई पत्नी, पीछे से पिता की खौफनाक करतूत आई सामने,बच्चों की चीखें सुन मचा हंगामा