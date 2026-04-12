खड़गवां में अवैध खाद बिक्री का भंडाफोड़, सैंदा गांव से 42 क्विंटल रसायन खाद जब्त, आरोपी फरार

Khadgawan News: खड़गवां के सैंदा गांव में अवैध रसायन खाद की बिक्री का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके से लगभग 42 क्विंटल खाद और 25 लीटर दवा जब्त की. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
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(रिपोर्टः सरवर अली, कोरिया)
Chhattisgarh Fake Fertilizer Case: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत सैंदा में अवैध रूप से रसायन खाद की बिक्री का मामला सामने आया है. ग्रामीणों की जागरूकता और तत्परता के चलते प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में खाद जब्त किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग दो पिकअप वाहनों में करीब 80 से 85 बोरी रसायन खाद लेकर गांव में बेच रहे थे. शक होने पर स्थानीय किसानों ने तत्काल इसकी सूचना कृषि विभाग को दी. सूचना मिलते ही कृषि विभाग, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान दोनों पिकअप वाहनों में लगभग 42 क्विंटल रसायन खाद व 25 लीटर दवा जब्त किया और अधिकारियों के पहुंचने की जानकारी मिलने पर विक्रेता वहां से फरार हो गया, जिसे बिना किसी वैध दस्तावेज के बेचा जा रहा था. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खाद को जब्त कर लिया और दोनों वाहनों को खड़गवां थाना के सुपुर्द कर दिया.
सख्त कार्रवाई की जाएगी
शुरूआती जांच में पता चला है कि इस अवैध बिक्री की जानकारी कृषि विभाग को पहले से नहीं थी. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि खाद कहां से लाई गई, कौन इसे बेच रहा था और इसकी गुणवत्ता क्या है. मामले में शामिल लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
बिक्री की कोई सूचना नहीं
वहीं ब्लॉक कृषि अधिकारी नीरज जायसवाल ने बताया कि विभाग को इस बिक्री की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. इसके अलावा, उर्वरक निरीक्षक मेहनाज अंसारी ने कहा कि बिना अनुमति खाद की बिक्री पूरी तरह अवैध है और जांच के बाद आपूर्ति के स्रोत और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी.
ऐसे हुआ खुलासा
ग्रामीणों की सजगता से इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है, जिससे किसानों को नकली या घटिया खाद मिलने से बचाया जा सका. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें.
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