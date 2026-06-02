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रायपुर-बिलासपुर में IMD की चेतावनी, धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, गरज, बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. जानिए बिलासपुर और रायपुर में मौसम कैसा रहेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:17 PM IST
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रायपुर-बिलासपुर में IMD की चेतावनी, धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं

Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में तेज़ हवाओं और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों जिनमें राजधानी रायपुर और बिलासपुर शामिल हैं में प्री-मॉनसून की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज हवाएं, गरज-चमक और धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं, जिससे यहां के निवासियों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी.

कैसा रहेगा तापमान
तापमान के लिहाज से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई खास उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद नहीं है. हालांकि इस थोड़ी राहत के तुरंत बाद पूरे राज्य में गर्मी की तीव्रता एक बार फिर बढ़ जाएगी. अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी होगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

रायपुर-बिलासपुर में IMD की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार रायपुर और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में आज मंगलवार को दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है. इन शहरों में दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने या हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में आज अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. प्रशासन ने आम जनता को तूफानी मौसम की स्थिति के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

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इसके अलावा पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. सबसे अधिक बारिश 30 मिलीमीटर गरियाबंद जिले में दर्ज की गई. वहीं सुकमा और रामानुजनगर (सूरजपुर) में 20-20 मिलीमीटर बारिश हुई.

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