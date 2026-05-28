Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3231147
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में नई पहल, लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’, जानिए क्या है योजना

Chhattisgarh News: भारत सरकार की 'इम्प्रूव्ड राइस स्कीम' छत्तीसगढ़ में राशन चावल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू की जा रही है. इस योजना के तहत राज्य की चावल मिलों को नए तकनीकी मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 28, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में नई पहल, लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’, जानिए क्या है योजना

Improved Rice Scheme: भारत सरकार की नई महत्वाकांक्षी इम्प्रूव्ड राइस योजना को लागू करने की तैयारियां छत्तीसगढ़ में तेज हो गई हैं. इस संबंध में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम (FCI), मार्कफेड और राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि यह योजना आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 से प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएगी. इस उद्देश्य के लिए राज्य की चावल मिलों को निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी अपग्रेड (technical upgrades) करना अनिवार्य होगा. कार्यशाला के दौरान गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, संविदा प्रक्रियाओं, लागत और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में क्या चर्चा की गई
बैठक के दौरान राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों और अपने सुझावों को विस्तार से प्रस्तुत किया. मिल मालिकों ने राज्य के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली धान की किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहन, भारतीय खाद्य निगम (FCI) में रैक आवाजाही की प्रक्रिया में तेजी लाने और मिलिंग की बढ़ती लागत पर ध्यान देने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संसाधनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इम्प्रूव्ड राइस स्कीम?
इम्प्रूव्ड राइस योजना जिसे फोर्टिफाइड राइस योजना के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पोषण संबंधी पहल है. इसका उद्देश्य पूरे देश में एनीमिया, कुपोषण और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को कम करना है. इस योजना के तहत सामान्य चावल में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाकर उसके पोषण मूल्य को बढ़ाया जाता है. फोर्टिफाइड चावल में मुख्य रूप से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे ज़रूरी तत्व शामिल होते हैं, जिससे लोगों को बेहतर पोषण मिलना सुनिश्चित होता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

Betul News mp
बैतूल में कागजों में ‘हर घर जल'...गांव में सूखे पड़े नल, बूंद-बूंद के लिए मौत से जंग
Sidhi news
जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का सड़ा-गला कंकाल, 15 दिन से थी गायब
Mohan Yadav
राशन की नहीं होगी हेराफेरी, हाईटेक योजना को केंद्र की मंजूरी; मोहन यादव ने की तारीफ
Dindori news hindi
जल संरक्षण में डिंडौरी का डंका, देश में मिला दूसरा स्थान...
MP Breaking News LIVE
Twisha Case LIVE Update: कभी भी हो सकती है गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी, CBI 1 घंटे से कर रही पूछताछ; वकील भी पहुंचे घर
Narmadapuram news
चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, महिला ट्रेन के नीचे फंसी, RPF जवानों ने बचाई जान
twisha sharma death case
गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी!
Digvijay Singh Statement
दिग्विजय सिंह के बयान पर संत समाज नाराज, 'देश को बांटने वाली राजनीति से बचें'
Bakrid 2026
MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट
International Yoga Day
खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'निरोग' का मंत्र