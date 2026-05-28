एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में नई पहल, लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’, जानिए क्या है योजना

Improved Rice Scheme: भारत सरकार की नई महत्वाकांक्षी इम्प्रूव्ड राइस योजना को लागू करने की तैयारियां छत्तीसगढ़ में तेज हो गई हैं. इस संबंध में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम (FCI), मार्कफेड और राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि यह योजना आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 से प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएगी. इस उद्देश्य के लिए राज्य की चावल मिलों को निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी अपग्रेड (technical upgrades) करना अनिवार्य होगा. कार्यशाला के दौरान गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, संविदा प्रक्रियाओं, लागत और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में क्या चर्चा की गई

बैठक के दौरान राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों और अपने सुझावों को विस्तार से प्रस्तुत किया. मिल मालिकों ने राज्य के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली धान की किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहन, भारतीय खाद्य निगम (FCI) में रैक आवाजाही की प्रक्रिया में तेजी लाने और मिलिंग की बढ़ती लागत पर ध्यान देने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संसाधनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

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क्या है इम्प्रूव्ड राइस स्कीम?

इम्प्रूव्ड राइस योजना जिसे फोर्टिफाइड राइस योजना के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पोषण संबंधी पहल है. इसका उद्देश्य पूरे देश में एनीमिया, कुपोषण और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को कम करना है. इस योजना के तहत सामान्य चावल में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाकर उसके पोषण मूल्य को बढ़ाया जाता है. फोर्टिफाइड चावल में मुख्य रूप से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे ज़रूरी तत्व शामिल होते हैं, जिससे लोगों को बेहतर पोषण मिलना सुनिश्चित होता है.

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