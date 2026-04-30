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इंडिगो विमान में हड़कंप! कोलकाता से पुणे जा रही फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, महिला यात्री बेहोश

Raipur Indigo Flight Emergency Landing: रायपुर में कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मेडिकल इमरजेंसी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उड़ान के दौरान एक महिला यात्री अचानक बेहोश हो गई, जिसके चलते विमान को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया. 

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:51 PM IST
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indigo flight emergency landing raipur
indigo flight emergency landing raipur

Raipur Airport News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E-135 में  एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इसी चलते रायपुर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया. 

मिली जानकारी के मुताबिक, विमान के क्रू मेंबर्स ने तुरंत रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया. इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे विमान को एयरपोर्ट रायपुर में उतारा गया. कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई, लेकिन अन्य सभी यात्री सुरक्षित थे. लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल टीम ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया. बाद में एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा गया. जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाइट ने करीब 1 बजे फिर से पुणे के लिए उड़ान भरी.

पहले से मेडिकल टीम को अलर्ट
वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है, जैसे ही जानकारी मिली तो रायपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया. विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, मेडिकल स्टाफ विमान के अंदर पहुंचा और तुरंत यात्री को प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद, उसे और बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल, महिला यात्री की स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिलने के कारण उसकी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है.

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