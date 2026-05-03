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IPL 2026: रायपुर में दिखेगा कोहली-रोहित का जलवा! RCB vs MI मैच के टिकटों की बुकिंग शुरू, जानें कीमत और तरीका

IPL 2026 Tickets Raipur: छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दो IPL मैच होंगे. 10 मई को RCB बनाम मुंबई इंडियंस और 13 मई को RCB बनाम KKR मैच खेला जाएगा. बता दें कि टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि कितने रुपए का टिकट है.

Written By  Rajesh Nishad|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 03, 2026, 05:21 PM IST
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IPL 2026 Tickets Raipur
IPL 2026 Tickets Raipur

RCB vs MI Tickets Booking Process: छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इस सीजन दो IPL मुकाबले खेले जाएंगे. इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और स्टेडियम में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. साथ ही दर्शकों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. स्थानीय लोग और फैंस मैच को लेकर खासे उत्साहित हैं.

पहला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा. दोनों ही मुकाबले शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे. इन हाई-वोल्टेज मैचों को लेकर रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में क्रिकेट का माहौल पूरी तरह से बन गया है.

जानें कहां से खरीदी मैच टिकट
टिकट खरीदने के लिए सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी गई है. आयोजकों ने साफ किया है कि किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट से टिकट लेने पर धोखाधड़ी हो सकती है. दर्शकों को एम-टिकट के जरिए सीट नंबर, स्टैंड, एंट्री गेट और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे एंट्री आसान रहेगी.

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8 मई को रायपुर पहुंचेगी टीमें
स्टेडियम पहुंचने से पहले दर्शकों को अपना गेट और स्टैंड जरूर जांचने की सलाह दी गई है. पार्किंग, मेडिकल सुविधा और एंट्री-एग्जिट की जानकारी स्टेडियम मैप के जरिए उपलब्ध रहेगी. वहीं बेंगलुरु टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और अभ्यास करेगी, जबकि मुंबई इंडियंस के भी इसी दौरान आने की संभावना है. टिकट की कीमत 2000 से 8000 रुपये तक रखी गई है और प्लैटिनम सीटों के सामने लगे ग्लास पैनल हटाए गए हैं ताकि दर्शकों को बेहतर व्यू मिल सके.

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