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IPL सट्टेबाजों की शामत! बिलासपुर पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़, करोड़ों के लेन-देन का खुला राज

Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आईपीएल-लूडो पर सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. वहीं पुलिस ने सरगना राहुल समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:44 PM IST
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Chhattisgarh News: सकरी पुलिस और एसीसीयू की टीम ने आईपीएल क्रिकेट और ऑनलाइन लूडो के जरिए सट्टा खिलाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचने में सफलता हासिल की है. ओम स्पेस कॉलोनी में दबिश देकर पुलिस ने गिरोह के सरगना राहुल छाबड़ा सहित मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 21 मोबाइल, 3 लैपटॉप और एक क्रेटा कार सहित करोड़ों रुपये के सट्टे का हिसाब बरामद किया गया है.

बिलासपुर पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सकरी पुलिस को बीट सिस्टम और तकनीकी सहायता से इस गिरोह की सूचना मिली थी. पुलिस ने 29 अप्रैल 2026 को सकरी स्थित एक कॉलोनी में छापेमारी की, जहां ऑनलाइन माध्यम से बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित किया जा रहा था. गिरोह का मुख्य सरगना राहुल छाबड़ा, जो पहले भी सट्टेबाजी के मामलों में पकड़ा जा चुका है, दूसरे राज्यों के सट्टेबाजों के संपर्क में रहकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था.

इतना सामान किया बरामद
मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में सागर, बालाघाट और कटनी के शातिर सट्टेबाज शामिल हैं, जो बिलासपुर को अपना ठिकाना बनाकर संगठित रूप से अपराध को अंजाम दे रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं. जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन के विश्लेषण से 2 करोड़ रुपये से अधिक के सट्टे के लेनदेन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने मौके से 21 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 13 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक और एक मध्य प्रदेश पासिंग की क्रेटा कार जब्त की है. 

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बैंक खातों की सघन जांच
पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों की सघन जांच कर रही है ताकि अन्य राज्यों में फैले उनके सहयोगियों का पता लगाया जा सके. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

संख्या में काफी कमी आई
बिलासपुर SSP रजनेश सिंह ने बताया कि इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते इसमें शामिल लोगों की गतिविधियों में स्पष्ट रूप से कमी आई है. खासकर छोटे स्तर पर रोजाना शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी घटी है. उन्होंने कहा कि कई बुकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है, उन्हें चिन्हित कर इनाम घोषित किया गया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही बाहरी गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है और भविष्य में ऐसी गतिविधियां सामने आने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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