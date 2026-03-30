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जगदलपुर नगर निगम बजट पर घमासान, कांग्रेस बोली ‘कॉपी-पेस्ट’, भाजपा ने बताया विकास का रोडमैप

Jagdalpur Municipal Corporation Budget: जगदलपुर नगर निगम के बजट सत्र में इस बार 2 अरब 40 करोड़ 92 लाख 84 हजार रुपए का बजट शहर के विकास के लिए पेश किया गया. बजट पेश होते ही कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:59 PM IST
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जगदलपुर नगर निगम बजट पर घमासान, कांग्रेस बोली ‘कॉपी-पेस्ट’, भाजपा ने बताया विकास का रोडमैप

Jagdalpur Municipal Corporation Budget: जगदलपुर नगर निगम के बजट सत्र में इस बार 2 अरब 40 करोड़ 92 लाख 84 हजार रुपए का बजट शहर के विकास के लिए पेश किया गया, लेकिन बजट पेश होते ही सदन सियासी टकराव का अखाड़ा बन गया. विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाया और बजट को कॉपी पेस्ट बताया. साथ ही पिछले बजट में शामिल किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की मांग की.

इस दौरान कांग्रेसी पार्षद सदन के गर्भगृह में बैठकर प्रदर्शन करने लगे. विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो सत्ता पक्ष ने भी सदन से बाहिर गमन कर दिया. वहीं महापौर संजय पांडे ने बजट का बचाव करते हुए इसे शहर के विकास का जरूरी दस्तावेज बताया, उनका कहना है कि योजनाओं की निरंतरता और शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है. हंगामे के बीच निगम अध्यक्ष ने कुछ देर के लिए सामान्य सभा को रोकना पड़ा बाद में सर्व सम्मति से बजट पारित किया गया. 

भाजपा ने बताया विकास का रोडमैप
महापौर ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए एक नई 'चौपाटी' (फूड स्ट्रीट) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. पहली बार, नगर निगम के अंतर्गत एक विशेष 'फूड जोन' बनाया जाएगा. इस पहल के लिए 4 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है. यह परियोजना निश्चित रूप से पूरी की जाएगी. पिछले बजट में बताए गए लगभग 80 प्रतिशत काम पहले ही पूरे हो चुके हैं, और इसके लिए जरूरी धनराशि सरकार से प्राप्त कर ली गई है.

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विपक्ष का आरोप 
विपक्ष के नेता राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि BJP ने अपने बहुमत की ताकत पर भरोसा करते हुए बहस को दबा दिया और सीधे बजट पेश कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में कोई नई योजना शामिल नहीं है. इसके बजाय, उन्होंने इसे पूरी तरह से 'कॉपी-पेस्ट' दस्तावेज बताया, जिसमें केवल आंकड़ों में बदलाव किया गया है. कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि जब बजट पर विस्तार से चर्चा करने का मौका आया, तो सत्ताधारी दल के सदस्य सदन से बाहर चले गए. इस कदम को उन्होंने जवाबदेही से बचने की कोशिश का संकेत बताया. उनका दावा है कि पिछले बजट में की गई घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कोई ठोस असर देखने को नहीं मिला है. आज भी शहर के निवासी सड़क, पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हैं.

ये भी पढ़े: Bank Holiday on Mahavir Jayanti: MP में बैंक में महावीर जयंती की छुट्टी कब? जानें सही तारीख, घर बैठे ऐसे निपटाएं अपने जरूरी काम

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