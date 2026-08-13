/20 साल से अटका बस्तर ट्रांसपोर्ट नगर, 2026 में 17 सड़क हादसों में 6 की मौत, सड़कों पर खड़े ट्रक बने चुनौती

Bastar News: बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पिछले 2 दशकों से पूरी नहीं हो पाई है. इस बीच शहर में ट्रैफिक बढ़ा है और हादसों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है, क्योंकि BPS में संचालित होने वाले ट्रकों की संख्या लगभग 3 हजार है. मिली जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 2026 में BPS की सड़कों पर गुरु गोविंद चौक से केशलूर के बीच NH-63 में 17 सड़क हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए. शहर के गीदम रोड, बोधघाट रोड और गीदम बायपास रोड में ट्रकों की लाइन सड़कों के किनारे खड़ी रहती है, जो दुर्घटनाओं को न्योता देती है. BPS का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से सड़कें खाली होंगी, ट्रैफिक सुधरेगा और हादसों का खतरा भी कम होगा.