/20 साल से अटका बस्तर ट्रांसपोर्ट नगर, 2026 में 17 सड़क हादसों में 6 की मौत, सड़कों पर खड़े ट्रक बने चुनौती

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Bastar News: बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पिछले 2 दशकों से पूरी नहीं हो पाई है. इस बीच शहर में ट्रैफिक बढ़ा है और हादसों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है, क्योंकि BPS में संचालित होने वाले ट्रकों की संख्या लगभग 3 हजार है. मिली जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 2026 में BPS की सड़कों पर गुरु गोविंद चौक से केशलूर के बीच NH-63 में 17 सड़क हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए. शहर के गीदम रोड, बोधघाट रोड और गीदम बायपास रोड में ट्रकों की लाइन सड़कों के किनारे खड़ी रहती है, जो दुर्घटनाओं को न्योता देती है. BPS का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से सड़कें खाली होंगी, ट्रैफिक सुधरेगा और हादसों का खतरा भी कम होगा.
जगदलपुर में मालवाहक वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन इनके लिए कोई तय और व्यवस्थित जगह नहीं होने के कारण कई बार ड्राइवरों को सड़क किनारे वाहन रोकना पड़ता है. चाय-पानी या दूसरे जरूरी काम के लिए सड़क किनारे खड़ी गाड़ी भी हादसे की वजह बनती है. बस्तर परिवहन संघ का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने के बाद गाड़ियों को शहर से बाहर व्यवस्थित जगह मिलेगी. इससे सड़कें खुलेंगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी.
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई
बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष प्रदीप पाठक ने बताया कि बस्तर परिवहन संघ लंबे समय से स्थानीय नेतागण, सांसद, विधायक, महापौर और समय-समय पर सभी जनप्रतिनिधियों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करता आया है. ट्रांसपोर्ट नगर सिर्फ गाड़ी वालों का विषय नहीं है, बल्कि शहर के लिए भी अति आवश्यक है. उन्होंने बताया कि कल कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, महापौर साहब और जिले के सभी तमाम अधिकारियों, बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स, बस्तर परिवहन संघ और अन्य संस्थाओं की एक बैठक आयोजित की गई थी. इसमें शहर की स्वच्छता और ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई विषयों पर चर्चा हुई.
गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई
हमने भी प्रशासन को अवगत कराया है कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के कारण लंबे समय से हमारी मांग है, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है. बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और जनहानि भी होती है. बस्तर के शहर जगदलपुर में विशेष रूप से गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है. छोटी गाड़ियां और ट्रक हैं, लेकिन उन्हें खड़ा करने का कोई इंतजाम नहीं है. इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर अति आवश्यक हो गया है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है. इसे पूरा करना चाहिए। प्रशासन के साथ कल हुई बैठक में हमने इस विषय को उठाया है.
ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रयास
जगदलपुर नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था जगदलपुर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बस्तर परिवहन संघ के सर्वाधिक ट्रक जगदलपुर में ही संचालित होते हैं. आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के लोगों की ट्रकें भी जगदलपुर से ही संचालित होती हैं. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जगह को लेकर है. पूर्व में सरगीपाल और बाबू सेमरा में भी जगह देखी गई थी, लेकिन दोनों ही जगह पर्याप्त नहीं होने के कारण अब अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी देखी जा रही है. जैसे ही जगह मिल जाती है, वहां ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रयास किया जाएगा.
2026 में 17 सड़क हादसे हुए
डीएसपी जयराम चेयरामको ने बताया कि वर्ष 2026 में गुरु गोविंद चौक से केशलूर तक 17 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग घायल हुए हैं. वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इस रोड पर पेट्रोलिंग और वाहनों की चेकिंग की जा रही है. जारी आंकड़ों के अनुसार गुरु गोविंद चौक, टाटा शोरूम, मूढ़ डबरापाल हॉस्पिटल और गोविंद सिंह चौक के बीच ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि इस मार्ग से बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा की ओर जाने वाले वाहन गुजरते हैं. दूसरी बात यह है कि यहां हॉस्पिटल रोड पर है और अस्पताल आने-जाने के दौरान भी लोगों की आवाजाही अधिक होती है.
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