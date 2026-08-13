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20 साल से अटका बस्तर ट्रांसपोर्ट नगर, 2026 में 17 सड़क हादसों में 6 की मौत, सड़कों पर खड़े ट्रक बने चुनौती

Jagdalpur Transport Nagar News: जगदलपुर में 2 दशक से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पूरी नहीं हुई है. शहर में करीब 3 हजार ट्रक संचालित होते हैं. 2026 में NH-63 पर 17 हादसों में 6 लोगों की मौत और 14 घायल हुए. प्रशासन अब वैकल्पिक जगह तलाश रहा है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:31 PM IST
20 साल से अटका बस्तर ट्रांसपोर्ट नगर, 2026 में 17 सड़क हादसों में 6 की मौत, सड़कों पर खड़े ट्रक बने चुनौती
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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