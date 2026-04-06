2003 में हत्या, 2007 में रिहाई, फिर 2026 में कैसे अमित जोगी पर कसा शिकंजा? जग्गी मर्डर केस में सजा की इनसाइड स्टोरी

Jaggi Murder Case 2003: रायपुर में 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए. 2 लोग बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए. 28 लोगों को सजा मिली, लेकिन 31 मई 2007 को पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी रिहा कर दिए गए. सबूतों के अभाव में रायपुर की विशेष अदालत ने अमित जोगी को बरी कर दिया. अब हत्या के 23 साल बाद यानी 2026 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रामावतार जग्गी मर्डर केस में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हाई कोर्ट ने सजा सुनाते हुए क्या कहा?

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रामावतार जग्गी केस में सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त अमित जोगी उर्फ अमित ऐश्वर्य जोगी को दोषी ठहराया जाता है और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है. अमित जोगी को आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है. जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने के सश्रम कारावास से गुजरना होगा. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया.

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि किसी केस में सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता. अगर सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को सबूतों के अभाव में बरी कर देना सही नहीं है, जब तक उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो. जबकि उन्हीं सबूतों के आधार पर बाकी आरोपियों को दोषी ठहराया गया हो.

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2007 में रिहाई के बाद कैसे हुई सजा?

रायपुर की विशेष अदालत ने 31 मई 2007 को सबूतों की कमी के आधार पर अमित जोगी को बरी कर दिया था. इसके बाद एनसीपी नेता . 2003 में जग्गी मर्डर केस में पुलिस की शुरुआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने के बाद 2004 में राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी. इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच में अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए थे. सीबीआई ने 2004-05 में 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी ठहराया और अमित जोगी को बरी कर दिया. अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की. रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से विस्तार से सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेज दिया. इसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई और साजिश के आरोपों पर बहस शुरू हुई. सतीश जग्गी के उनके बीपी शर्मा ने तर्क दिया कि हत्याकांड की साजिश तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित थी. जब तक सीबीआई की जांच शुरू हुई, तब सरकार के प्रभाव में सारे सबूतों को मिटा दिया गया था. उन्होंने दलील देते हुए कहा कि ऐसे केस में सबूत अहम नहीं हैं, बल्कि षड्यंत्र का पर्दाफाश जरूरी है. ऐसे केस के आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी नहीं किया जा सकता. अब हाई कोर्ट ने भी इसी बात को माना है और कहा है कि जिन सबूतों के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया तो अमित जोगी को बरी नहीं किया जा सकता.

रामावतार जग्गी कौन थे?

रामावतार जग्गी रायपुर के बिजनेसमैन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे. वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के करीबी माने जाते थे. कहा जाता है कि जब विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में गए तो जग्गी भी एनसीपी में ले गए और उन्होंने ही जग्गी को एनसीपी का प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया. 4 जून 2003 को रायपुर में गोली मारकर कर रामावतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी. अमित जोगी को सजा सुनाए जाने पर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा है कि मेरे परिवार की 20 साल से चल तपस्या आज सफल हुई है और मेरे पापा को न्याय मिला है. आखिरकार अमित जोगी जेल जाएंगे. सतीश जग्गी ने ज़ी मीडिया से बातचीत में बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई भी पूरी हो गई है. अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उनको वहां से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है. आज सत्य की जीत हुई है, लंबी लड़ाई पूरी हुई.