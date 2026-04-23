अमित जोगी को जेल या बेल? जग्गी हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित राजनीतिक आपराधिक मामलों में से एक रामअवतार जग्गी हत्याकांड में आज अमित जोगी के लिए एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है. इस सुनवाई का नतीजा ही यह तय करेगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर उन्हें किसी तरह की राहत मिलेगी.

अमित जोगी की दोनों याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई

अमित जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो प्रमुख कानूनी चुनौतियां पेश की गई हैं. पहली याचिका तकनीकी आधार पर आधारित है जो इस मामले में CBI को अपील दायर करने के लिए दी गई अनुमति से संबंधित है. दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण याचिका हाई कोर्ट के मुख्य फैसले को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें हत्या की साजिश का दोषी पाया गया था. अमित जोगी के वकील आज कोर्ट में अपनी दलीलों के जरिए सजा पर रोक लगाने या उसे निरस्त करने की मांग करेंगे.

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अमित जोगी को जेल या बेल?

दोनों याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होनी है, जिससे इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है. न केवल कानूनी विशेषज्ञों, बल्कि राजनीतिक जगत की निगाहें भी इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं. यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो यह जोगी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत होगी. वहीं सजा बरकरार रहने की स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

जानिए पूरा मामला

जग्गी हत्याकांड 4 जून 2003 का है. NCP नेता राम अवतार जग्गी की छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एक बड़ी राजनीतिक साजिश शामिल थी, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2026 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. यह 23 साल पुराना मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है.

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