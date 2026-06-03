सक्ती में जल जीवन मिशन फेल, तीन साल बाद भी प्यासे हैं ग्रामीण! योजना से नहीं मिला एक बूंद पानी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित मेढ़ापाली ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. केंद्र और राज्य सरकारों की एक महत्वाकांक्षी पहल जल जीवन मिशन के तहत गांव के ग्रामीणों को उनके दरवाजे तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का ठेका कीस्टोन इंफ्राबिल्ड नामक ठेका कंपनी को सौंपा गया था. सरकार ने इस परियोजना पर लगभग ₹1.30 करोड़ की भारी-भरकम राशि खर्च की है, और पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुए तीन साल का लंबा समय बीत चुका है. इसके बावजूद आज तक ग्रामीणों को इस योजना से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है.

दरअसल, जल जीवन मिशन के तहत मेढ़ापाली गांव में 1.30 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया पानी का टैंक अब गांव वालों के लिए एक "सफेद हाथी" (बेकार का बोझ) साबित हो रहा है. चिलचिलाती गर्मी के बीच गांव वाले पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

1.30 करोड़ खर्च, फिर भी पानी को तरसे ग्रामीण

मेढ़ापाली ग्राम पंचायत में ठेकेदार कंपनी कीस्टोन इंफ्राबिल्ड द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लगभग ₹1.30 करोड़ की लागत से एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया था. ग्रामीणों का आरोप है कि यह टंकी अब महज एक दिखावटी चीज बनकर रह गई है. निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद आज तक न तो इस टंकी में नियमित रूप से पानी भरा गया है और न ही ग्रामीणों के घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू हो पाई है.

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करोड़ों की पानी टंकी शोपीस बनी

भीषण गर्मी के चलते पीने के पानी का संकट और गहरा गया है, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. यह बात भी सामने आई है कि सरपंच प्रतिनिधि ने इस संबंध में PHE विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है.

लोगों तक नहीं पहुंच रहा पानी

गांव वालों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस योजना पर भारी-भरकम खर्च किए जाने के बावजूद, अगर लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए. विभाग इस मामले में भूजल स्तर को बहाना बना रहा है.अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन और सरकार गांव वालों के घर-घर तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाते हैं.

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