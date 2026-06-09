पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेल जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था वाले परिसर में, जहां अधिकांश क्षेत्र सीसीटीवी निगरानी में रहता है और बंदियों की नियमित निगरानी की जाती है, वहां एक आरोपी ने आत्मघाती कदम कैसे उठा लिया? बाथरूम तक पहुंचने के बाद इतनी देर तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी? क्या निगरानी में कोई चूक हुई या इसके पीछे कोई और वजह है?.