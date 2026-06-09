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जांजगीर जेल में बड़ी घटना, दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

Janjgir Champa News-जांजगीर चांपा जिला जेल में दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोपी ने जेल के बाथरूम में कपड़े के सहारे फांसी लगाई. इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं. इससे पहले भी एक बंदी यहां आत्महत्या कर चुका है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST
जांजगीर जेल में बड़ी घटना, दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

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