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Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की जिला जेल खोखरा में दुष्कर्म के आरोपी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी को एक दिन पहले ही बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और अनाचार के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था. जेल के भीतर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि इससे पहले भी जिला जेल में एक बंदी आत्महत्या कर चुका है.
दुष्कर्म का आरोपी था मृतक
जानकारी के अनुसार, दुवास केवट उम्र 21 वर्ष, निवासी जवाली थाना बाकीमोंगरा जिला कोरबा को बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जिला जेल खोखरा भेजा था.
बाथरूम में लगाई फांसी
बताया जा रहा है कि जेल दाखिले के अगले ही दिन आरोपी ने जेल के बाथरूम में कपड़े के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक के परिजनों को जिला न्यायालय बुलाया गया, जहां जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया.
पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेल जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था वाले परिसर में, जहां अधिकांश क्षेत्र सीसीटीवी निगरानी में रहता है और बंदियों की नियमित निगरानी की जाती है, वहां एक आरोपी ने आत्मघाती कदम कैसे उठा लिया? बाथरूम तक पहुंचने के बाद इतनी देर तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी? क्या निगरानी में कोई चूक हुई या इसके पीछे कोई और वजह है?.
पहले भी कैदी कर चुका है आत्महत्या
यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी जिला जेल खोखरा में एक बंदी फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद अब जिला जेल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस मौत के पीछे की असली वजह का खुलासा करेगी.(रिपोर्ट-जितेंद्र कंवर)
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