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2 साल पहले जेल से आया 'जल्लाद'! आधी रात को पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, वजह जान दहल जाएगा आपका दिल

Janjgir Champa Crime News: जांजगीर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने पैतृक जमीन के चलते अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले 15 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 14, 2026, 04:20 PM IST
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Janjgir Champa Murder Case
Janjgir Champa Murder Case

Janjgir Champa Murder Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम भवतरा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक ही परिवार के चार लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतकों में बुजुर्ग दंपत्ति और दो मासूम बच्चे शामिल हैं. गुरुवार सुबह जब घर में निर्माण कार्य करने पहुंचे मिस्त्री ने खाट पर खून से सनी लाशें देखीं, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस, डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने मृतक के बेटे सोन साय कश्यप और उसके बेटे गोलू कश्यप को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

भवतरा गांव गुरुवार सुबह उस वक्त दहशत और सन्नाटे में डूब गया, जब गांव के मेदनी प्रसाद कश्यप, उनकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या की खबर सामने आई. चारों की लाशें घर के भीतर खाट पर पड़ी थीं और पूरा कमरा खून से सना हुआ था. घर में निर्माण कार्य करने पहुंचे मिस्त्री ने सबसे पहले यह मंजर देखा और तत्काल गांव के सरपंच को सूचना दी. इसके बाद शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल भी घटनास्थल पहुंचीं और डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू की गई. शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद हत्या की वजह सामने आई है. मामले में मृतक के बेटे सोन साय कश्यप और उसके बेटे गोलू कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद 
गांव के लोगों ने बताया कि मेदनी कश्यप के पास करीब सात एकड़ जमीन थी. परिवार में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. ग्रामीणों ने बताया कि सोन साय कश्यप पहले भी अपने छोटे भाई पूनऊ राम की हत्या के मामले में जेल जा चुका था और करीब 15 साल की सजा काटने के बाद दो साल पहले ही गांव लौटा था. गांव वालों का कहना है कि सोन साय अपने परिवार के प्रति गहरी दुश्मनी रखता था और अक्सर पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी देता था. मेदनी कश्यप अपने छोटे बेटे के बच्चों और बड़े बेटे की बेटी का पालन-पोषण कर रहे थे, जिसे लेकर भी परिवार में तनाव बना हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में सोन साय ने अपने बेटे गोलू के साथ मिलकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया.

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पूरे परिवार को खत्म कर दिया
पैतृक संपत्ति के विवाद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. गांव में मातम पसरा हुआ है और हालात इतने भयावह हैं कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला भी परिवार में कोई नहीं बचा. अब ग्रामीण आपसी सहयोग से अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं. वहीं पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत जुटाने में लगी हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

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