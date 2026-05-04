जांजगीर चांपा में भारी हंगामा, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे विधायक, सरकार पर अनदेखी का आरोप

Janjgir Champa: सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जांजगीर चाम्पा विधायक ब्यास कश्यप ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने प्रदर्शन किया. उन्होंनेवित्त मंत्री ओपी चौधरी और जिला प्रशासन पर विधायक के अधिकार छीनने का आरोप लगाया.
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Janjgir Champa: जांजगीर चाम्पा विधायक ब्यास कश्यप राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन पर उपेक्षा कर आरोप लगाते हुए एक दिवसीय प्रदर्शन किया. विधायक ब्यास को कलेक्ट्रेट परिसर जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किए थे. जिसे विधायक और उसके समर्थकों ने तोड़कर कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए, ब्यास कश्यप के समर्थन में अकलतरा विधायक और जैजैपुर विधायक भी धरना स्थल पर पहुंचे.
विधायक ब्यास कश्यप ने प्रदर्शन करत हुए छत्तीसगढ़ सरकार जिले के प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और जिला प्रशासन पर विधायक के अधिकार छीनने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक दिवसीय सत्याग्रह में अन्न जल त्याग कर चील चिल्लाती धूप में बैठे रहेंगे. जब तक उनकी मांग को लेकर लिखित आश्वासन न मिल जाए प्रदर्शन चलते रहने की बात कही है.
सरकार पर अनदेखी का आरोप
जांजगीर चाम्पा विधायक के आंदोलन के समर्थन में पहुंचे अकलतरा विधायक राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा विधायकों की लगातार उपेक्षा की जा रही है. इस उपेक्षा की शिकायत सदन में भी रखा गया है. उसके बाद भी विधायकों की समस्या को दरकिनार कर दिया है. जिसके आक्रोश में ब्यास कश्यप प्रदर्शन कर रहे हैं. यही हालत रहा तो अकलतरा और पूरे प्रदेश मे बीजेपी और कांग्रेस विधायक आंदोलन करेंगे. कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप चिलचिलाती धूप में कलेक्टर गेट के सामने सत्याग्रह में बैठे है उनके समर्थक काला छाता लेकर समर्थन कर रहे थे. वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके मे खड़े होकर देख रहे है. ब्यास कश्यप ने कहा अगर आज उनकी मांग पर कोई पहल नहीं होगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन और काला झंडा दिखा कर विरोध किया जाएगा.
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