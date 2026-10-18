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120 फीट ऊंचा, 150 फीट चौड़ा...बांस, जूट और मिट्टी की चूड़ियों से सजा 7 मंजिला पंडाल, डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हुआ चांपा की महारानी का दरबार

चांपा के सिवनी चौक में शारदीय नवरात्र पर पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के ऐतिहासिक टेराकोटा मंदिरों की तर्ज पर भव्य दुर्गा पंडाल बनाया गया है. कोरबा रोड स्थित सात मंजिला मंदिरनुमा संरचना करीब 500 साल पुरानी टेराकोटा कला से प्रेरित है, जो अपनी कलात्मक सजावट से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. इस पंडाल को तैयार करने में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

Written ByJitendra KanwarEdited ByPooja
Published: Oct 18, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 05:40 PM IST
120 फीट ऊंचा, 150 फीट चौड़ा...बांस, जूट और मिट्टी की चूड़ियों से सजा 7 मंजिला पंडाल, डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हुआ चांपा की महारानी का दरबार

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Jitendra Kanwar

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जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

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