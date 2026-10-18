/120 फीट ऊंचा, 150 फीट चौड़ा...बांस, जूट और मिट्टी की चूड़ियों से सजा 7 मंजिला पंडाल, डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हुआ चांपा की महारानी का दरबार

चांपा में 20 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र

मां दुर्गा की प्रतिमा भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण है. गर्भगृह में करीब 20 फीट ऊंची मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा चांपा की महारानी के स्वरूप में विराजमान है. भटगांव के मूर्तिकार द्वारा तैयार प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार और दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर रहा है. मां के साथ अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं. यहां पहुंचने वाले भक्त विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. इस दुर्गोत्सव का संदेश केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. प्राकृतिक और पारंपरिक सामग्रियों के इस्तेमाल से तैयार सजावट के जरिए पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है. आधुनिक दौर में जब सजावट के लिए प्लास्टिक और कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसे में पारंपरिक शिल्पकला पर आधारित यह पंडाल एक अलग पहचान बना रहा है. सिवनी चौक का यह दुर्गोत्सव चांपा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम दे रहा है. मां दुर्गा के दर्शन, भव्य मंदिरनुमा पंडाल और पारंपरिक कला की खूबसूरती ने इसे श्रद्धालुओं के लिए खास बना दिया है. आस्था के इस महापर्व में मां के जयकारों के साथ भारतीय संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी गूंज रहा है.