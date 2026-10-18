/120 फीट ऊंचा, 150 फीट चौड़ा...बांस, जूट और मिट्टी की चूड़ियों से सजा 7 मंजिला पंडाल, डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हुआ चांपा की महारानी का दरबार

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जांजगीर-चांपा जिले के चांपा में मां दुर्गा का ऐसा भव्य दरबार सजा है, जिसकी खूबसूरती श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है. कोरबा रोड स्थित सिवनी चौक में विराजीं चांपा की महारानी के दर्शन के लिए सुबह से देर रात तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. इस बार यहां का आकर्षण सिर्फ मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक मंदिरों की तर्ज पर तैयार किया गया सात मंजिला पंडाल भी है. करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से सजे इस दरबार में आस्था, भारतीय हस्तशिल्प और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.
चांपा के सिवनी चौक में इस बार दुर्गोत्सव को खास बनाने के लिए टेराकोटा हस्तशिल्प की थीम चुनी गई है. करीब 120 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा यह विशाल पंडाल पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के ऐतिहासिक टेराकोटा मंदिरों से प्रेरित है. सात मंजिला मंदिरनुमा संरचना अपनी भव्यता और बारीक कलाकारी से लोगों का ध्यान खींच रही है. करीब डेढ़ एकड़ क्षेत्र में फैले इस पंडाल की सजावट, मां दुर्गा की प्रतिमा और रोशनी की व्यवस्था पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है. इस पंडाल की खासियत इसकी निर्माण शैली और सजावट में इस्तेमाल की गई पारंपरिक सामग्री है. बांस, जूट, टोकरियों और मिट्टी की चूड़ियों जैसी सामग्रियों को कलात्मक ढंग से सजाकर मंदिरनुमा स्वरूप दिया गया है. कारीगरों की मेहनत से तैयार यह संरचना भारतीय पारंपरिक शिल्पकला की समृद्ध विरासत को सामने लाती है. दिन के उजाले में जहां इसकी बारीक कारीगरी दिखाई देती है, वहीं रात में रंग-बिरंगी रोशनी पूरे परिसर की सुंदरता को और बढ़ा देती है.
चांपा में 20 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र
मां दुर्गा की प्रतिमा भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण है. गर्भगृह में करीब 20 फीट ऊंची मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा चांपा की महारानी के स्वरूप में विराजमान है. भटगांव के मूर्तिकार द्वारा तैयार प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार और दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर रहा है. मां के साथ अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं. यहां पहुंचने वाले भक्त विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. इस दुर्गोत्सव का संदेश केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. प्राकृतिक और पारंपरिक सामग्रियों के इस्तेमाल से तैयार सजावट के जरिए पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है. आधुनिक दौर में जब सजावट के लिए प्लास्टिक और कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसे में पारंपरिक शिल्पकला पर आधारित यह पंडाल एक अलग पहचान बना रहा है. सिवनी चौक का यह दुर्गोत्सव चांपा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम दे रहा है. मां दुर्गा के दर्शन, भव्य मंदिरनुमा पंडाल और पारंपरिक कला की खूबसूरती ने इसे श्रद्धालुओं के लिए खास बना दिया है. आस्था के इस महापर्व में मां के जयकारों के साथ भारतीय संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी गूंज रहा है.
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