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शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अब थाने में लगानी पड़ेगी 30 दिन झाड़ू, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

जांजगीर-चंपा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक व्यक्ति को अनोखी सज़ा सुनाई है. आरोपी को ₹15,000 का जुर्माना भरने के साथ-साथ 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:45 AM IST
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अब थाने में लगानी पड़ेगी 30 दिन झाड़ू, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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