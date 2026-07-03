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इलाज के साथ आत्मनिर्भरता का मॉडल, सोठी आश्रम के काम से प्रभावित हुए CM विष्णु देव साय

यह आश्रम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाता है. यहां खेती, बागवानी, चॉक, कालीन, रस्सी बनाना, सिलाई, कम्प्यूटर, वेल्डिंग और गाड़ी चलाने जैसे काम सिखाए जाते हैं, ताकि मरीज आत्मनिर्भर बन सकें.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:55 PM IST
इलाज के साथ आत्मनिर्भरता का मॉडल, सोठी आश्रम के काम से प्रभावित हुए CM विष्णु देव साय
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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