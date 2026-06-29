नेता आए...वादे किए...वोट लेकर चले गए, 15 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, अब ग्रामीणों ने छेड़ी आर-पार की लड़ाई

यही सड़क पामगढ़, लाहौद, बलौदाबाजार और रायपुर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ती है. लेकिन इस सड़क का लगभग 5 किलोमीटर हिस्सा पिछले डेढ़ दशक से पूरी तरह जर्जर पड़ा हुआ है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है. हर दिन इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है.



हर बार सिर्फ आश्वासन मिला

ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार नेता गांव में पहुंचते हैं, सड़क निर्माण का वादा करते हैं और वोट मांगते हैं. लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव और सड़क, दोनों को भुला दिया जाता है. पिछले 15 वर्षों में कई सरकारें बदलीं, कई विधायक, सांसद, कलेक्टर और अधिकारी बदले, लेकिन डोंगा-कोहरौद की सड़क की किस्मत नहीं बदली. ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ. यही वजह है कि अब लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है.