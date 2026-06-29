नेता आए...वादे किए...वोट लेकर चले गए, 15 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, अब ग्रामीणों ने छेड़ी आर-पार की लड़ाई

राज्य चुनें
Pamgarh News: जांजगीर-चांपा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों की हकीकत बयां कर रही है. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डोंगा-कोहरौद गांव में पिछले 15 वर्षों से बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीण अब सड़कों पर उतर आए हैं. वर्षों तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो गांव के महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवाओं ने आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, सड़क चाहिए. जब तक सड़क निर्माण शुरू करने की लिखित गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. आखिर क्यों 15 साल बाद भी यह सड़क नहीं बन सकी?
यही सड़क पामगढ़, लाहौद, बलौदाबाजार और रायपुर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ती है. लेकिन इस सड़क का लगभग 5 किलोमीटर हिस्सा पिछले डेढ़ दशक से पूरी तरह जर्जर पड़ा हुआ है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है. हर दिन इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है.
हर बार सिर्फ आश्वासन मिला
ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार नेता गांव में पहुंचते हैं, सड़क निर्माण का वादा करते हैं और वोट मांगते हैं. लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव और सड़क, दोनों को भुला दिया जाता है. पिछले 15 वर्षों में कई सरकारें बदलीं, कई विधायक, सांसद, कलेक्टर और अधिकारी बदले, लेकिन डोंगा-कोहरौद की सड़क की किस्मत नहीं बदली. ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ. यही वजह है कि अब लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है.
कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके
ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह सड़क अब सड़क नहीं, बल्कि हादसों का रास्ता बन चुकी है. आए दिन बाइक सवार फिसलते हैं, वाहन पलट जाते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. ग्रामीणों का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों की सड़क हादसों में मौत भी हो चुकी है. इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क बन जाती, तो शायद कई परिवार अपने प्रियजनों को नहीं खोते.
मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती
बरसात शुरू होते ही हालात और भी भयावह हो गए हैं. सड़क दलदल में बदल चुकी है. स्कूली बच्चों को कीचड़ और पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है. गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही है. कई बार एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि विकास के दावों के बीच उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है.
अधिकारी की बात पर भरोसा नहीं
मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क निर्माण भूमि मुआवजे के विवाद में वर्षों से अटका हुआ है. प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा नहीं मिलने और विभागीय प्रक्रियाओं में देरी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका. लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है. इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने टेंट लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है. वहीं लोगों का हम पिछले 15 साल से सिर्फ आश्वासन सुन रहे हैं. अब किसी नेता या अधिकारी की बात पर भरोसा नहीं है. जब तक सड़क निर्माण शुरू करने की लिखित गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आमरण अनशन और धरना जारी रहेगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!