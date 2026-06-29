Add Zee Business As A Preferred Source
App

नेता आए...वादे किए...वोट लेकर चले गए, 15 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, अब ग्रामीणों ने छेड़ी आर-पार की लड़ाई

Janjgir-Champa News: जांजगीर-चांपा के डोंगा-कोहरौद गांव में 15 वर्षों से जर्जर सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. भूमि मुआवजा विवाद के कारण काम अटका है. ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST
नेता आए...वादे किए...वोट लेकर चले गए, 15 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, अब ग्रामीणों ने छेड़ी आर-पार की लड़ाई
Image Credit: Janjgir-Champa NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया सरकार का प्लान
Mohan Yadav1 hr ago
2
Ujjain Simhastha 20281 hr ago
3
damoh news2 hrs ago
4
MP Politics2 hrs ago
5
ratlam news3 hrs ago