एक फर्जी ई-मेल...खाली हो गया अकाउंट, 28 लाख ठगी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साइबर ठगी से ऐसे बचाएं पैसे

राज्य चुनें
जांजगीर-चांपा में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस ने बिहार से आरोपी को गिरफ्तार किया है. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा को राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से मिलता-जुलता फर्जी ई-मेल भेजकर बैंक खाता बदलने का झांसा दिया गया और कंपनी से 28 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए गए. मामले की जांच में बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, CDR और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.
साइबर टीम ने बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के ग्राम परिगामा से पंकज मुखिया को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले आधार कार्ड में दिल्ली का पता दर्ज कराया था, जिसे बाद में बदलकर बिहार का पता अपडेट कराया गया. पूछताछ में आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक खाता खुलवाने और साइबर ठगी की रकम अपने खाते में मंगवाकर आपस में बांटने की बात स्वीकार की है.
23 लाख रुपये होल्ड करा दिए
आरोपी के कब्जे से मोबाइल, आधार कार्ड सहित साइबर अपराध से जुड़े साक्ष्य जब्त किए गए हैं. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है वहीं, ठगी के बाद तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल और 1930 पर शिकायत किए जाने से पुलिस ने 28 लाख में से 23 लाख रुपये होल्ड करा दिए हैं. रकम वापस कराने की प्रक्रिया जारी है. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जांजगीर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. जांजगीर-चांपा सीएसपी योगिता खपाड़े ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.
1930 पर करें शिकायत
धोखाधड़ी के तुरंत बाद शिकायत दर्ज होने की वजह से पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और बैंक में रोके गए कुल 28 लाख में से 23 लाख वापस पाने में कामयाबी हासिल की. इन पैसों को वापस पाने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे साइबर धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना तुरंत 1930 पर कॉल करके या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर दें.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट