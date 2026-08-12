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एक फर्जी ई-मेल...खाली हो गया अकाउंट, 28 लाख ठगी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साइबर ठगी से ऐसे बचाएं पैसे

जांजगीर-चांपा में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 28 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी ई-मेल के जरिए कंपनी को बैंक खाता बदलने का झांसा दिया था.

Written ByJitendra KanwarEdited ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:34 PM IST
एक फर्जी ई-मेल...खाली हो गया अकाउंट, 28 लाख ठगी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साइबर ठगी से ऐसे बचाएं पैसे

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Jitendra Kanwar

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जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

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