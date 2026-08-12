एक फर्जी ई-मेल...खाली हो गया अकाउंट, 28 लाख ठगी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साइबर ठगी से ऐसे बचाएं पैसे

23 लाख रुपये होल्ड करा दिए

आरोपी के कब्जे से मोबाइल, आधार कार्ड सहित साइबर अपराध से जुड़े साक्ष्य जब्त किए गए हैं. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है वहीं, ठगी के बाद तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल और 1930 पर शिकायत किए जाने से पुलिस ने 28 लाख में से 23 लाख रुपये होल्ड करा दिए हैं. रकम वापस कराने की प्रक्रिया जारी है. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जांजगीर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. जांजगीर-चांपा सीएसपी योगिता खपाड़े ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.