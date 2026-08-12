पोस्ट ऑफिस RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी, शातिर एजेंट गिरफ्तार, ऐसे खुली पोल

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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए चांपा पुलिस ने आरोपी पोस्ट ऑफिस एजेंट कृष्णकांत गुप्ता (उर्फ कांतु) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी कई सालों से स्थानीय लोगों को RD करने के लिए मनाकर उनसे पैसे इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसने उन पैसों को उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा नहीं किया.
RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी
पुलिस के अनुसार आरोपी RD में नियमित रूप से रकम जमा करने का झांसा देकर खाताधारकों से पैसे लेता था, लेकिन पोस्ट ऑफिस खातों में पूरी रकम जमा नहीं करता था. इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायतकर्ता से 1 सितंबर 2022 और 12 फरवरी 2026 के बीच कुल ₹1,21,200 इकट्ठा किए गए, लेकिन उनके पोस्ट ऑफिस खाते में केवल ₹21,000 ही जमा किए गए. इसका मतलब है कि ₹1,00,200 जमा नहीं किए गए. जांच के दौरान एक और मामला सामने आया जिसमें एक दूसरे खाताधारक के ₹1,00,200 भी पोस्ट ऑफिस खाते में जमा नहीं किए गए थे. पूछताछ करने पर आरोपी ने माना कि उसने लगभग 150 अन्य खाताधारकों से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन उन पैसों को उनके पोस्ट ऑफिस खातों में जमा नहीं किया था.
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने धोखाधड़ी से मिले पैसे को एक ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश किया था. आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, एक बैंक पासबुक और एक चेकबुक जब्त की. BNS की धाराओं 316(5), 318(3) और 3(5) के तहत चंपा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
रायपुर में धोखाधड़ी का मामला
इस बीच, रायपुर में ₹3.90 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को शेयर ट्रेडिंग से मुनाफे का लालच दिया गया था. आरोप है कि आरोपी हिमांशु शर्मा ने चार लोगों को एक ट्रेडिंग ऐप के जरिए मुनाफा कमाने का लालच देकर कुल ₹3,90,960 की धोखाधड़ी की. पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने उनके नाम पर एयर कंडीशनर और मोबाइल फोन फाइनेंस करवाए और फिर उन चीजों को अपने कब्जें में ले लिया. शिकायतकर्ता तेजस्वी पांडे ने आरोपी पर ब्लैकमेल और डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया है. देवेंद्र नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. आशंका है कि और लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हुई हो सकती है.
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