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पोस्ट ऑफिस RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी, शातिर एजेंट गिरफ्तार, ऐसे खुली पोल

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पुलिस ने पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में ₹1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप में कृष्णकांत गुप्ता नाम के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लगभग 150 खाताधारकों से RD करने के बहाने पैसे जमा करवाए थे.

Written ByJitendra KanwarEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 12, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:30 AM IST
पोस्ट ऑफिस RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी, शातिर एजेंट गिरफ्तार, ऐसे खुली पोल

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Jitendra Kanwar

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जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

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