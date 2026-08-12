पोस्ट ऑफिस RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी, शातिर एजेंट गिरफ्तार, ऐसे खुली पोल

RD के नाम पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी

पुलिस के अनुसार आरोपी RD में नियमित रूप से रकम जमा करने का झांसा देकर खाताधारकों से पैसे लेता था, लेकिन पोस्ट ऑफिस खातों में पूरी रकम जमा नहीं करता था. इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायतकर्ता से 1 सितंबर 2022 और 12 फरवरी 2026 के बीच कुल ₹1,21,200 इकट्ठा किए गए, लेकिन उनके पोस्ट ऑफिस खाते में केवल ₹21,000 ही जमा किए गए. इसका मतलब है कि ₹1,00,200 जमा नहीं किए गए. जांच के दौरान एक और मामला सामने आया जिसमें एक दूसरे खाताधारक के ₹1,00,200 भी पोस्ट ऑफिस खाते में जमा नहीं किए गए थे. पूछताछ करने पर आरोपी ने माना कि उसने लगभग 150 अन्य खाताधारकों से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन उन पैसों को उनके पोस्ट ऑफिस खातों में जमा नहीं किया था.