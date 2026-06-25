राज्य चुनें
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र स्थित कोसमंदा गांव में एक शादी चर्चा का विषय बन गई, जब दुल्हन ने नशे की हालत में आए दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया. शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और फेरे व सिंदूर-दान की रस्में शुरू होने ही वाली थीं. लेकिन दुल्हन ने दूल्हे की हालत देखी और शादी करने से साफ इनकार कर दिया. आखिरकार यह मामला पुलिस तक पहुंच गया.
दुल्हन ने शादी करने से किया साफ इनकार
दरअसल शादी की रस्में ठीक-ठाक चल रही थीं, लेकिन जैसे ही सात फेरे और सिंदूर लगाने का अहम पल आया, दूल्हा अजीब हरकतें करने लगा. जब दुल्हन मुस्कान ने गौर से देखा, तो उसे पता चला कि दूल्हा बुरी तरह नशे में था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. दूल्हे को ऐसी शर्मनाक हालत में देखकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आया. उसने सबके सामने शादी रोक दी और कहा कि वह किसी शराबी के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपकर उसे बर्बाद नहीं कर सकती.
खाली हाथ लौटी बारात
दुल्हन के अचानक लिए गए फैसले से शादी की जगह पर सन्नाटा छा गया. हालांकि अपनी बेटी की हिम्मत से प्रभावित होकर उसके माता-पिता और वहां मौजूद रिश्तेदारों ने उसके फैसले का समर्थन किया और दूल्हे पक्ष का विरोध किया. मामला बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई और चंपा पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आमने-सामने लाया गया और उन्हें समझाया-बुझाया गया. आखिरकार, शादी टूट गई और दूल्हे को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात लेकर लौटना पड़ा. दुल्हन मुस्कान को इस हिम्मत भरे कदम के लिए हर तरफ से तारीफ मिल रही है.
बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें दुल्हन ने शराब पीने की वजह से शादी रद्द कर दी. मुस्कान की तरह, दूसरी महिलाएं भी शायद यही कदम उठाएंगी अगर उन्हें शादी के दिन ही सही यह पता चल जाए कि होने वाला दूल्हा शराब का आदी है और शराब के नशे में आया है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!