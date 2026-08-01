हेडमास्टर ने पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश, बच्चों ने खोली पोल तो पहुंच गए परिजन, मचा बवाल

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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के डोंगाकोहरौद में एक टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है. यहां, डोंगाकोहरौद के सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने ड्यूटी के दौरान बच्चों के सामने अपनी पैंट उतारकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की. हेडमास्टर की इस हरकत से डरे हुए बच्चों ने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया. इसके बाद नाराज परिवार वाले स्कूल पहुंचे और हेडमास्टर को अर्धनग्न हालत में देखकर उसका वीडियो बनाया और पामगढ़ पुलिस को मामले की सूचना दी. छात्रों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है. इस घटना ने एक बार फिर शिक्षकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश
दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले के स्कूलों में शिक्षकों के गलत व्यवहार की घटनाएं कम होती नहीं दिख रही हैं. ऐसी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. बलौदा ब्लॉक के एक स्कूल में हाल ही में एक महिला टीचर द्वारा तंत्र-मंत्र करने की घटना के बाद अब डोंगाकोहरौद (पामगढ़ ब्लाक) के शासकीय प्राथमिक शाला के प्राचार्य भुवनेश्वर कौशिक की एक चौंकाने वाली हरकत सामने आई है. बच्चों को पढ़ाने के बजाय हेडमास्टर अपनी पैंट उतारकर बैठे थे और चौथी-पांचवीं क्लास की लड़कियों को गलत इरादे से पास बुला रहे थे. इस हरकत से डरे हुए बच्चों ने अपने परिवार वालों को बताया. जब परिवार वाले स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने हेडमास्टर को सिर्फ अंडरवियर पहने कुर्सी पर बैठे पाया. उन्हें वीडियो बनाते देख टीचर पैंट पहनना शुरू कर दिया. इसके बाद महिलाओं ने इस हाल में होने पर उनसे सवाल-जवाब किए और 'डायल 112' इमरजेंसी सर्विस के जरिए पामगढ़ पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी. इसके बाद भारी बवाल मच गया.
जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश
स्कूल में हेडमास्टर के गलत व्यवहार की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई. इसके बाद बच्चों के माता-पिता दोषी हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए उनके साथ पामगढ़ पुलिस स्टेशन गए. पामगढ़ पुलिस ने छात्राओं और उनके परिवारों के बयान दर्ज किए, आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया. प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के चरित्र के इस पहलू से हैरान और डरे हुए बच्चों और उनके परिवारों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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