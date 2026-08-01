हेडमास्टर ने पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश, बच्चों ने खोली पोल तो पहुंच गए परिजन, मचा बवाल

पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश

दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले के स्कूलों में शिक्षकों के गलत व्यवहार की घटनाएं कम होती नहीं दिख रही हैं. ऐसी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. बलौदा ब्लॉक के एक स्कूल में हाल ही में एक महिला टीचर द्वारा तंत्र-मंत्र करने की घटना के बाद अब डोंगाकोहरौद (पामगढ़ ब्लाक) के शासकीय प्राथमिक शाला के प्राचार्य भुवनेश्वर कौशिक की एक चौंकाने वाली हरकत सामने आई है. बच्चों को पढ़ाने के बजाय हेडमास्टर अपनी पैंट उतारकर बैठे थे और चौथी-पांचवीं क्लास की लड़कियों को गलत इरादे से पास बुला रहे थे. इस हरकत से डरे हुए बच्चों ने अपने परिवार वालों को बताया. जब परिवार वाले स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने हेडमास्टर को सिर्फ अंडरवियर पहने कुर्सी पर बैठे पाया. उन्हें वीडियो बनाते देख टीचर पैंट पहनना शुरू कर दिया. इसके बाद महिलाओं ने इस हाल में होने पर उनसे सवाल-जवाब किए और 'डायल 112' इमरजेंसी सर्विस के जरिए पामगढ़ पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी. इसके बाद भारी बवाल मच गया.