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हेडमास्टर ने पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश, बच्चों ने खोली पोल तो पहुंच गए परिजन, मचा बवाल

जांजगीर-चांपा जिले के डोंगाकोहरौद स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक हेडमास्टर का घिनौना रूप सामने आया है. शिक्षक ड्यूटी के दौरान पैंट उतारकर बैठा था और चौथी-पांचवीं की बालिकाओं से अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा था. डरी-सहमी छात्राओं ने परिजनों को सारी बात बताई.

Written ByJitendra KanwarEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:51 AM IST
हेडमास्टर ने पेंट उतारकर छात्रों से की अश्लील हरकत की कोशिश, बच्चों ने खोली पोल तो पहुंच गए परिजन, मचा बवाल

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Jitendra Kanwar

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जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

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