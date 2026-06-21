छत्तीसगढ़ में ISI स्लीपर सेल का खुलासा, अकलतरा से पंजाब का युवक गिरफ्तार

भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल

एसपी विजय पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया में जो पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI है और ISI द्वारा समर्थित जो नेटवर्क भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, वे सोशल मीडिया पर अपने कई अकाउंट चलाते हैं और प्रचार-प्रसार करते हैं. BKI (Babbar Khalsa International), SBN (Azad Bhat Network) जैसे संगठन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सक्रिय रहते हैं. इसमें क्या होता है कि देश का कोई युवा, जिसे सही जानकारी नहीं होती या जो थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है, वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय ऐसे नेटवर्क के संपर्क में आ जाता है. फिर पैसों के लालच में उनसे जुड़कर देश की गोपनीय सूचनाएं पहुंचाने लगता है.