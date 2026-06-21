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छत्तीसगढ़ में ISI स्लीपर सेल का खुलासा, अकलतरा से पंजाब का युवक गिरफ्तार

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा पुलिस ने किरायेदार सत्यापन के दौरान पंजाब निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है. जांच में उसके पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क और ISI से संपर्क के सबूत मिले हैं. आरोपी पर संवेदनशील सूचनाएं साझा करने और देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:29 PM IST
छत्तीसगढ़ में ISI स्लीपर सेल का खुलासा, अकलतरा से पंजाब का युवक गिरफ्तार
Image Credit: Janjgir Champa News

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