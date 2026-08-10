कमीशन के लालच में किराए पर दिए बैंक खाते...10 करोड़ से ज्यादा की ठगी, देश के 11 राज्यों में फैला है साइबर ठगों का जाल; 5 गिरफ्तार

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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की साइबर पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को अपने बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने दिए थे. म्यूल अकाउंट का यह नेटवर्क देश भर में साइबर धोखाधड़ी के 33 बड़े मामलों से जुड़ा है, जिनमें कुल 10 करोड़ 18 लाख 19 हजार 809 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
साइबर पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि संदीप चंद्रा और उसके साथियों ने उन्हें कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खुलवाए थे. इन खातों और उनसे जुड़े मोबाइल नंबरों को बाद में साइबर अपराधियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने इनका इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी से हासिल पैसे जमा करने के लिए किया. धोखाधड़ी से मिले पैसे को इस तरह अलग-अलग खातों के जरिए आरोपियों के खाते तक पहुंचाया गया. पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि धोखाधड़ी से हासिल 66 लाख से ज्यादा की रकम आरोपियों के खातों में ट्रांसफर की गई थी.
10.18 करोड़ की धोखाधड़ी
पुलिस ने बताया कि ये संदिग्ध बैंक खाते देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के 33 मामलों से जुड़े हैं. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इन मामलों में कुल 10.18 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है. यह कार्रवाई बैंकिंग लेन-देन की गहन जांच और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई.
ऐसे करें शिकायत
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें. किसी पर शक है या धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें. नेशनल साइबरक्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी गई रकम को फ्रीज करने या वापस पाने की संभावना बढ़ सके. पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.
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