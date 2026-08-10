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कमीशन के लालच में किराए पर दिए बैंक खाते...10 करोड़ से ज्यादा की ठगी, देश के 11 राज्यों में फैला है साइबर ठगों का जाल; 5 गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा में साइबर पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह नेटवर्क देशभर में 33 साइबर ठगी के मामलों और 10.18 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़ा है. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

Reported ByJitendra Kanwar
Published: Aug 10, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:47 AM IST
कमीशन के लालच में किराए पर दिए बैंक खाते...10 करोड़ से ज्यादा की ठगी, देश के 11 राज्यों में फैला है साइबर ठगों का जाल; 5 गिरफ्तार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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