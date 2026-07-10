'वो एक साजिश थी...', मंडप में टूटी शादी, फिर मंदिर में लिए सात फेरे, 16 दिन बाद एक हुए मुस्कान और संत कुमार

संत कुमार ने मांगी माफी

गुरुवार को मुस्कान परिवार परामर्श केंद्र पहुंची थीं. दोपहर बाद वह केंद्र से निकलीं, लेकिन घर नहीं पहुंचीं. शाम तक मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम उनकी तलाश में जुट गई. जांच के दौरान पता चला कि मुस्कान खोखरा गांव में संत कुमार के घर पर हैं. इसके बाद चांपा सीएसपी योगिता खपड़े पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और दोनों से बातचीत कर पूरे मामले की पुष्टि की. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान ने अपनी मर्जी से संत कुमार के साथ रहने और विवाह करने की बात कही. वहीं मुस्कान और संत कुमार ने बताया कि शादी टूटने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में थे. संत कुमार ने मुस्कान से माफी मांगी और भविष्य में शराब का सेवन नहीं करने का वादा किया. दोनों का यह भी दावा है कि शादी वाले दिन जो कुछ हुआ, उसके पीछे साजिश थी. इसके बाद दोनों ने खोखरा स्थित मनका दाई मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. अब कुछ दिन पहले सुर्खियों में रही यह शादी, एक बार फिर पूरे जांजगीर-चांपा जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.