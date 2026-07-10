Add Zee Business As A Preferred Source
App

'वो एक साजिश थी...', मंडप में टूटी शादी, फिर मंदिर में लिए सात फेरे, 16 दिन बाद एक हुए मुस्कान और संत कुमार

जांजगीर-चांपा में दूल्हे के कथित नशे में होने के आरोप के चलते मंडप में टूटी शादी ने नया मोड़ ले लिया है. दुल्हन मुस्कान ने अब उसी संत कुमार से मंदिर में हिंदू रीति-रिवात से विवाह कर लिया. दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन हुई घटना एक साजिश थी और गलतफहमियां दूर होने के बाद उन्होंने नई जिंदगी साथ शुरू करने का फैसला किया.

Written ByJitendra KanwarEdited By:Pooja
Published: Jul 10, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:28 AM IST
'वो एक साजिश थी...', मंडप में टूटी शादी, फिर मंदिर में लिए सात फेरे, 16 दिन बाद एक हुए मुस्कान और संत कुमार

About the Author

Jitendra Kanwar

Jitendra Kanwar

जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5017 करोड़ का उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, 5 विधानसभा क्षेत्रों की बदलेगी सूरत
Ujjain-Jaora Greenfield HighwayJul 09
2
mp newsJul 09
3
ujjain newsJul 09
4
Rakesh YadavJul 09
5
gwalior newsJul 09