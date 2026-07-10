'वो एक साजिश थी...', मंडप में टूटी शादी, फिर मंदिर में लिए सात फेरे, 16 दिन बाद एक हुए मुस्कान और संत कुमार

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जांजगीर-चांपा में दूल्हे के कथित नशे में होने के आरोप के चलते मंडप में टूटी शादी ने नया मोड़ ले लिया है. दुल्हन मुस्कान ने अब उसी संत कुमार से मंदिर में हिंदू रीति-रिवात से विवाह कर लिया. दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन हुई घटना एक साजिश थी औक गलतफहमियां दूर होने के बाद उन्होंने नई जिंदगी साथ शुरू करने का फैसला किया.
जांजगीर-चांपा जिले में 23 जून को सुर्खियों में आई शादी ने अब नया मोड़ ले लिया है. उस दिन दूल्हे के कथित रूप से नशे में धुत होने की बात सामने आने पर दुल्हन मुस्कान ने मंडप में ही शादी से इनकार कर दिया था. अब मुस्कान ने उसी युवक संत कुमार के साथ मंदिर में सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की है. दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन जो कुछ हुआ, वह एक साजिश थी. शादी टूटने के बाद भी दोनों लगातार फोन पर संपर्क में रहे, गलतफहमियां दूर हुईं और आज दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया.
23 जून को चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा गांव में दूल्हे के कथित रूप से नशे में धुत होने पर दुल्हन मुस्कान ने शादी से इनकार कर दिया था. यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी थी. बाद में जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने मुस्कान के साहसिक फैसले का सम्मान किया. इसके बाद एसपी के निर्देश पर उन्हें परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदात्री सदस्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. लेकिन इस चर्चित कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है.
मुस्कान ने मंदिर में की शादी
आज मुस्कान परिवार परामर्श केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंची थीं. दोपहर करीब दो बजे वह केंद्र से निकलीं, लेकिन घर जाने के बजाय सीधे संत कुमार के गांव खोखरा पहुंच गईं. वहां मनका दाई मंदिर में संत कुमार और उसके परिजनों की मौजूदगी में दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. बताया जा रहा है कि इस शादी की जानकारी लड़के के परिवार को पहले से थी, जबकि लड़की के परिजनों को इसकी सूचना बाद में मिली. मंदिर में विवाह के बाद दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया.
संत कुमार ने मुस्कान से मांगी माफी
मुस्कान और संत कुमार ने बताया कि 23 जून को शादी टूटने के बाद भी दोनों लगातार फोन पर संपर्क में रहे. दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन जो कुछ हुआ, वह एक साजिश थी. उनके अनुसार, संत कुमार शराब का सेवन नहीं करते और शादी के दिन कथित तौर पर उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिससे लोगों को लगा कि वह शराब के नशे में हैं. बाद में दोनों के बीच बातचीत हुई, संत कुमार ने मुस्कान से माफी मांगी, गलतफहमियां दूर हुईं और दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया. आज मनका दाई मंदिर में दोनों ने विवाह कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया.
23 जून को टूटी थी शादी
जिस शादी ने 23 जून को पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी थीं, वही रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है. मंडप में टूटी शादी अब मंदिर में सात फेरों के साथ पूरी हो चुकी है. हालांकि, शादी वाले दिन हुई घटना को लेकर दोनों ने साजिश और नशीला पदार्थ मिलाए जाने का दावा किया है। इस दावे की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल, दोनों परिवारों की सहमति से मुस्कान और संत कुमार ने नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है और यह अनोखा घटनाक्रम एक बार फिर जांजगीर-चांपा में चर्चा का विषय बना हुआ है.
संत कुमार ने मांगी माफी
गुरुवार को मुस्कान परिवार परामर्श केंद्र पहुंची थीं. दोपहर बाद वह केंद्र से निकलीं, लेकिन घर नहीं पहुंचीं. शाम तक मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम उनकी तलाश में जुट गई. जांच के दौरान पता चला कि मुस्कान खोखरा गांव में संत कुमार के घर पर हैं. इसके बाद चांपा सीएसपी योगिता खपड़े पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और दोनों से बातचीत कर पूरे मामले की पुष्टि की. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान ने अपनी मर्जी से संत कुमार के साथ रहने और विवाह करने की बात कही. वहीं मुस्कान और संत कुमार ने बताया कि शादी टूटने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में थे. संत कुमार ने मुस्कान से माफी मांगी और भविष्य में शराब का सेवन नहीं करने का वादा किया. दोनों का यह भी दावा है कि शादी वाले दिन जो कुछ हुआ, उसके पीछे साजिश थी. इसके बाद दोनों ने खोखरा स्थित मनका दाई मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. अब कुछ दिन पहले सुर्खियों में रही यह शादी, एक बार फिर पूरे जांजगीर-चांपा जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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