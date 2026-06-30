शराबी दूल्हे को ठुकराकर मिसाल बनने वाली मुस्कान को नई जिम्मेदारी, अब दूसरों के घरों की बचाएंगी खुशियां

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Chhattisgarh News-अपने आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प के बल पर पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान बनाने बनाने वाली जांजगीर-चांपा जिले के कोसमंदा की रहने वाली मुस्कान प्रधान अब समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं. नशे में धुत दूल्हे से शादी से इनकार कर समाज को एक बड़ा संदेश देने वाली मुस्कान को अब पुलिस विभाग ने एक विशेष भूमिका सौंपी है. एसपी विजय पांडेय के विशेष निर्देश पर मुस्कान प्रधान को जिला परिवार परामर्श केंद्र का परामर्शदात्री सदस्य नियुक्त किया गया है. इस आदेश के बाद, मुस्कान प्रधान ने आज ही जांजगीर स्थित परिवार परामर्श केंद्र पहुंचकर अपना कार्यभार भी पूरी औपचारिकता के साथ ग्रहण कर लिया है.
क्यों की गई है नियुक्ति
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, वर्तमान समय में बढ़ते पारिवारिक विवादों और बिखरते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और पीड़ित लोगों को पूरी तरह से निशुल्क, सुलभ और प्रभावी परामर्श उपलब्ध कराना है. परिवार परामर्श केंद्र में मुस्कान प्रधान अन्य अनुभवी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगी और टूटते परिवारों को जोड़ने तथा पारिवारिक मामलों के त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी.
नशे में धुत दूल्हे से शादी से किया था इनकार
गौरतलब है कि हाल ही में चांपा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कोसमंदा गांव में मुस्कान प्रधान का विवाह तय हुआ था. विवाह के दिन जब दूल्हा अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर शादी के मंडप में पहुंचा, तो मुस्कान के बिना किसी सामाजिक दबाव की परवाह किए उस नशेड़ी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया. मुस्कान के इस साहसिक और ऐतिहासिक फैसले की न केवल उनके गांव में, बल्कि पूरे जांजगीर-चांपा जिले और प्रदेश स्तर पर जमकर सराहना की गई थी.
साहस का मिला सम्मान
मुस्कान के इस कदम के बाद जांजगीर-चांपा के एसपी विजय पांडेय ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया था. अब पुलिस विभाग ने उनके इसी साहस, निडरता और उत्कृष्ट सामाजिक सोच को एक सही मंच प्रदान किया है. विभाग का मानना है कि मुस्कान के अनुभव, समझ और मजबूत इच्छाशक्ति ने उन जरूरतमंद परिवारों को संबल मिलेगा जो पारिवारिक विवादों से जूझ रहे हैं. अपनी इस नई जिम्मेदारी के जरिए मुस्कान अब समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगी.
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