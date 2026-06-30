शराबी दूल्हे को ठुकराकर मिसाल बनने वाली मुस्कान को नई जिम्मेदारी, अब दूसरों के घरों की बचाएंगी खुशियां

Chhattisgarh News-अपने आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प के बल पर पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान बनाने बनाने वाली जांजगीर-चांपा जिले के कोसमंदा की रहने वाली मुस्कान प्रधान अब समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं. नशे में धुत दूल्हे से शादी से इनकार कर समाज को एक बड़ा संदेश देने वाली मुस्कान को अब पुलिस विभाग ने एक विशेष भूमिका सौंपी है. एसपी विजय पांडेय के विशेष निर्देश पर मुस्कान प्रधान को जिला परिवार परामर्श केंद्र का परामर्शदात्री सदस्य नियुक्त किया गया है. इस आदेश के बाद, मुस्कान प्रधान ने आज ही जांजगीर स्थित परिवार परामर्श केंद्र पहुंचकर अपना कार्यभार भी पूरी औपचारिकता के साथ ग्रहण कर लिया है.