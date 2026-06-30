Add Zee Business As A Preferred Source
App

शराबी दूल्हे को ठुकराकर मिसाल बनने वाली मुस्कान को नई जिम्मेदारी, अब दूसरों के घरों की बचाएंगी खुशियां

Janjgir Champa News-शराब के नशे में धुत दूल्हे से शादी से इनकार कर मिसाल पेश करने वाली मुस्कान प्रधान को जांजगीर-चांपा जिला परिवार परामर्श केंद्र का सदस्य नियुक्त किया गया है. पुलिस विभाग ने उनके इस साहस और सामाजिक सोच को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:03 PM IST
शराबी दूल्हे को ठुकराकर मिसाल बनने वाली मुस्कान को नई जिम्मेदारी, अब दूसरों के घरों की बचाएंगी खुशियां
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर में दूषित पानी सप्लाई से मचा हड़कंप, लोगों ने कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा
gwalior news1 hr ago
2
gwalior news1 hr ago
3
mp politics news2 hrs ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
Sidhi news3 hrs ago