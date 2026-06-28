सुबह की सैर पर निकले 3 ग्रामीणों को अज्ञात वाहन ने कुचला, सड़क पर बिखरी गई लाशें, गांव में पसरा मातम

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Janjgir Champa Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. बलौदा थाना क्षेत्र के डोंगरी-कोरबी मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क पर शव पड़े होने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारे गए तीनों लोग रोज की तरह भारतमाला रोड पर सुबह की सैर के लिए गए थे. सैर के दौरान, एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सड़क पर खून से लथपथ शव देखकर राहगीर हैरान और परेशान रह गए. उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया और अज्ञात गाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया.
भारतमाला रोड पर लगातार हो रहे हादसे
भारतमाला रोड पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. 15 जून की रात बिलासपुर-उरगा रूट पर हुई एक घटना में रामपुर के विधायक के पोते समेत दो लोगों की मौत हो गई. जामुन से लदे एक पिकअप ट्रक ने दो युवकों को कुचल दिया. बलोदा पुलिस ने बताया कि मुडाभाठा के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर की पिकअप से आमने-सामने टक्कर हो गई थी. टक्कर के बाद गाड़ी में सवार लोग अंदर ही फंस गए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की.
ग्रामीणों में आक्रोश
जून में हुई दो बड़ी घटनाओं की खबरों के बाद लोगों में काफी गुस्सा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को नजरअंदाज किया गया है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं. इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
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