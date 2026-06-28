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सुबह की सैर पर निकले 3 ग्रामीणों को अज्ञात वाहन ने कुचला, सड़क पर बिखरी गई लाशें, गांव में पसरा मातम

Janjgir Champa Road Accident:छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सुबह की सैर पर निकले तीन लोगों को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.

Written ByPooja
Published: Jun 28, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:17 PM IST
सुबह की सैर पर निकले 3 ग्रामीणों को अज्ञात वाहन ने कुचला, सड़क पर बिखरी गई लाशें, गांव में पसरा मातम

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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