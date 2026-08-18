लड़की की आवाज…शादी का झांसा, फिर कर दिया खाता खाली, जांजगीर में साइबर ठगी का अनोखा खेल बेनकाब

राज्य चुनें
Janjgir Crime News: जांजगीर-चांपा जिले में शादी का रिश्ता कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए लड़की जैसी आवाज निकालते थे. उसके बाद फिर फोन पर लोगों के साथ शादी और रिश्ते की बात करते थे और रिश्ता पक्का कराने के नाम पर पैसे मांगते थे. रुपए मिलते ही मोबाइल बंद कर संपर्क भी तोड़ देते थे. मामला सामने आने के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कई लोगों को निशाना बनाया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले की शुरुआत अजय राठौर की शिकायत से हुई है. 15 अगस्त के दिन अजय ने साइबर थाने में जाकर बताया कि एक व्यक्ति ने अस्पताल जाने के लिए तुरंत नकद पैसों की जरूरत बताई थी. उसने फोन-पे से अजय के खाते में दो हजार रुपये भेजे और बदले में नकद रकम ले ली. बात तब बिगड़ी, जब कुछ दिन बाद बैंक खाते पर होल्ड लग गया. अजय को पता चला कि उसके खाते में आई रकम साइबर ठगी से जुड़ी थी. इसके बाद पुलिस ने साइबर क्राइम पोर्टल की शिकायतों, मोबाइल नंबरों और बैंक लेन-देन की जांच शुरू की, जिससे मामले की कड़ियां जुड़ती गईं.
ठगी का खेल बेनकाब
तकनीकी जांच के आधार पर ही पुलिस लक्ष्मीनारायण उर्फ लाला साहू, निवासी अमोदा और सोनू साहू, निवासी चांपा तक पहुंची. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो शादी के नाम पर चल रहे ठगी के खेल की परतें खुलने लगीं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे वर्ष 2025 से यह काम कर रहे थे. लड़की की आवाज निकालने के लिए हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते थे. लोगों को ‘पवित्र रिश्ता डॉट कॉम’ के नाम से प्रचार सामग्री दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था. फिर शादी कराने के बहाने अलग-अलग मदों में पैसे वसूले जाते थे और रकम मिलते ही फोन काट दिया जाता था.
कई जगहों पर खेल
पुलिस की जांच में यह खेल सिर्फ जांजगीर-चांपा तक सीमित नहीं रहा. बैंक खातों और साइबर क्राइम पोर्टल की जांच के बाद पता चला कि कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद सहित कई जिलों से जुड़े सुराग सामने आए हैं. पुलिस को आरोपियों के खातों में अलग-अलग लोगों से ठगी की रकम आने की जानकारी मिली है. मोबाइल में मौजूद चैटिंग भी कई नए पीड़ितों की ओर इशारा कर रही है. खास बात यह है कि इनमें कुछ लोगों ने अभी तक थाने में शिकायत नहीं की है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ेगी तो पीड़ितों और ठगी की रकम का आंकड़ा और बढ़ सकता है.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, हेडफोन, व्हाट्सऐप चैटिंग से जुड़े साक्ष्य और ‘पवित्र रिश्ता डॉट कॉम’ के फ्लेक्सी-पंपलेट जब्त किए हैं. बैंक खातों और मोबाइल से मिले तकनीकी सबूतों की जांच अभी चल रही है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस खेल में और कौन लोग शामिल हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट