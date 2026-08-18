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लड़की की आवाज…शादी का झांसा, फिर कर दिया खाता खाली, जांजगीर में साइबर ठगी का अनोखा खेल बेनकाब

Janjgir-Champa Fraud Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने लड़की की आवाज निकालकर शादी का झांसा देने वाले दो साइबर आरोपी गिरफ्तार किया है. कई जिलों में ठगी के सुराग मिलने के बाद जांच की जा रही है.

Written ByJitendra KanwarEdited ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:49 AM IST
लड़की की आवाज…शादी का झांसा, फिर कर दिया खाता खाली, जांजगीर में साइबर ठगी का अनोखा खेल बेनकाब
Image Credit: ZEE MEDIA

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जितेंद्र कंवर जांजगीर-चांपा से रिपोर्टर हैं.

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