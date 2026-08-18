लड़की की आवाज…शादी का झांसा, फिर कर दिया खाता खाली, जांजगीर में साइबर ठगी का अनोखा खेल बेनकाब

Janjgir Crime News: जांजगीर-चांपा जिले में शादी का रिश्ता कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए लड़की जैसी आवाज निकालते थे. उसके बाद फिर फोन पर लोगों के साथ शादी और रिश्ते की बात करते थे और रिश्ता पक्का कराने के नाम पर पैसे मांगते थे. रुपए मिलते ही मोबाइल बंद कर संपर्क भी तोड़ देते थे. मामला सामने आने के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कई लोगों को निशाना बनाया है.