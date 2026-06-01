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'जो करना है कर लो' कहने वाले CEO सस्पेंड, सुशासन तिहार में BJP नेता को दिखाई थी उंगली, सबके सामने चिल्लाए थे साहब

Durg News-दुर्ग में जनपंद पंचायत सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है. सीईओ रूपेश कुमार पांडे का कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजा से वायरल हुआ था. इसमें वे सुशासन तिहार के दौरान बीजेपी ग्रामीण महामंत्री से बहस करते हुए नजर आ रहे थे.

 

Written By  Hitesh Sharma|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:59 PM IST
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'जो करना है कर लो' कहने वाले CEO सस्पेंड, सुशासन तिहार में BJP नेता को दिखाई थी उंगली, सबके सामने चिल्लाए थे साहब

Chhattisgarh Big Action-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर है, जहां ZEE मीडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रूपेश कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जनपद सीईओ पर यह कार्रवाई सुशासन कार्यक्रम के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी और घोर अनुशासनहीनता करने के आरोप में की गई है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, पिछले दिनों दुर्ग जिले के थनोद गांव में सरकार की ओर से सुशासन तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम का मकसद ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना था. इसी दौरान गांव की कुछ समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पुराण देशमुख आवेदन देने के लिए जनपद सीईओ रूपेश पांडे के पास पहुंचे थे. 

विधायक के सामने की बहस
जिस समय बीजेपी कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे थे, वहां मंच पर दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ललित चंद्राकर भी मौजूद थे. लेकिन जनपद सीईओ रूपेश पांडे ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया. उन्होंने विधायक के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता पुराण देशमुख को जमकर खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया. सीईओ ने कार्यकर्ता को उंगली दिखाकर तीखी बहस की और रौब झाड़ते हुए कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे. यह हाई वोल्टेज ड्रामा दुर्ग ग्रामीण के भाजपा विधायक ललित चंद्राकर के सामने ही हो रहा था और विधायक चुपचाप मुंडी नीचे कर सुन रहे थे .

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सीएम साय का कड़ा रुख
जब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ और ZEE मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचा. मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, अगर वह अनुशासनहीना करेगा या मर्यादा लांघेगा, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार किसी भी तरह के दुर्व्यहार को बर्दाश्त नहीं करेगी. सीएम की सख्ती के बाद सोमवार को संभाग आयुक्त ने आदेश जारी कर सीईओ रूपेश पांडे को सस्पेंड कर दिया.

यह भी पढ़ें-रायपुर में छाए रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं... IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

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