/बस्तर में जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, अब तक 25 मामले आ चुके हैं सामने, डॉक्टरों की चेतावनी

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JE Virus in Bastar: बस्तर में मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों के साथ जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) का खतरा भी बढ़ गया है. जिले में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि हुई है. डॉक्टरों के अनुसार इस वर्ष अब तक ऐसे करीब 25 मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले साल यह संख्या 70 से 80 के बीच पहुंच गई थी. स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील कर रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार जापानी इंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से संक्रमित क्यूलेक्स (Culex) मच्छर के जरिए फैलता है. ये मच्छर पहले संक्रमित सूअरों और जलीय पक्षियों के संपर्क में आते हैं, जिसके बाद इंसानों को काटने पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. बरसात के मौसम में जलभराव, गंदगी और मच्छरों की बढ़ती संख्या इस बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती है. इसलिए बारिश के दिनों में साफ-सफाई और मच्छरों पर नियंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है.
जानिए क्या है लक्षण?
शुरुआत में जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण सामान्य बुखार जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी तेजी से गंभीर रूप ले सकती है. मरीज को तेज बुखार, बार-बार झटके आना, गर्दन या शरीर में अकड़न, भ्रम की स्थिति, बेहोशी, अत्यधिक कमजोरी और लगातार सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लक्षण दिखने पर बिना देरी किए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए. समय पर इलाज मिलने से गंभीर जटिलताओं और मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
डॉक्टर ने क्या कहा?
बस्तर के डॉक्टर डी.आर. मंडावी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मरीज सीधे JE के लक्षण लेकर नहीं आते, बल्कि पहले एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) के लक्षण दिखाई देते हैं. जांच के बाद कुछ बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि होती है. उन्होंने बताया कि इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है. मच्छरों के साथ-साथ सूअरों और जलीय पक्षियों से जुड़े संक्रमण के स्रोतों पर नियंत्रण करना सबसे प्रभावी उपाय है.
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