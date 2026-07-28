/बस्तर में जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, अब तक 25 मामले आ चुके हैं सामने, डॉक्टरों की चेतावनी

डॉक्टर ने क्या कहा?

बस्तर के डॉक्टर डी.आर. मंडावी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मरीज सीधे JE के लक्षण लेकर नहीं आते, बल्कि पहले एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) के लक्षण दिखाई देते हैं. जांच के बाद कुछ बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि होती है. उन्होंने बताया कि इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है. मच्छरों के साथ-साथ सूअरों और जलीय पक्षियों से जुड़े संक्रमण के स्रोतों पर नियंत्रण करना सबसे प्रभावी उपाय है.