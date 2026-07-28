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बस्तर में जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, अब तक 25 मामले आ चुके हैं सामने, डॉक्टरों की चेतावनी

Bastar Japanese Encephalitis News: बस्तर में मानसून के साथ जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) का खतरा बढ़ गया है. इस साल अब तक 25 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों से फैलती है और समय पर इलाज व मच्छर नियंत्रण से गंभीर खतरे को कम किया जा सकता है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:39 PM IST
बस्तर में जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, अब तक 25 मामले आ चुके हैं सामने, डॉक्टरों की चेतावनी
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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