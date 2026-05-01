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जशपुर को CM साय का तोहफा, समृद्ध एम कैड सिंचाई योजना का शुभारंभ, 13 गांव के किसानों को मिलेगा लाभ

Samriddh MCAD Irrigation Scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के किसानों को तोहफा देते हुए समृद्धि एम-कैड सिंचाई योजना का शुभारंभ किया.  इस योजना से इस योजना से 13 गांवों के 4933 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी.

 

Written By  Shiv Pratap Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 01, 2026, 09:07 PM IST
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जशपुर को CM साय का तोहफा, समृद्ध एम कैड सिंचाई योजना का शुभारंभ, 13 गांव के किसानों को मिलेगा लाभ

Samriddh MCAD Irrigation Scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और मंत्री रामविचार नेताम और लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया भी बगिया पहुंचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन सभी का स्वागत किया. उसके बाद सीएम साय ने जशपुर के बगिया में समृद्धि एम-कैड सिंचाई योजना का शुभारंभ किया.

इस योजना से 13 गांवों के 4933 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी. आधुनिक पाइप लाइन सिंचाई प्रणाली से पानी की बचत होगी और किसानों को पर्याप्त जल मिलेगा. इस परियोजना से जशपुर को देश का मॉडल जिला बनाने का लक्ष्य है. इस योजना की लागत लगभग 119 करोड़ रुपये है और इसे 6 माह में पूरा किया जाना है. सौर ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों (SCADA, IoT) के माध्यम से जल प्रबंधन किया जाएगा. योजना से जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी, कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी.

 करोड़ों सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
सीएम ने कहा कि, डबल इंजन सरकार किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. पिछले दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देकर प्रदेश में विकास और कृषि समृद्धि को नई गति दी जा रही है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पहल हमारे अन्नदाताओं को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी.

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सुशासन तिहार की दी जानकारी
संचालन में जल उपभोक्ता समितियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है. वही सीएम साय ने कहा की आज से सुशासन तिहार शुरू हो रहा है. जिसके तहत वह स्वयं और उनके मंत्री गांव गांव जाकर लोगों की समस्याए सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, वही सीएम साय ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है.

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