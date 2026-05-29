पत्नी के एक फैसले ने ले ली प्रेमी की जान, जशपुर से सामने आई रोंगटे खड़े करने वाली वारदात

Jashpur Love Affair Murder: जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना ग्राम जाम जूनवानी खारापारा की है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया है.

दरअसल, मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. प्रेम प्रसंग के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 34 वर्षीय सुशील खलखो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक का गांव के ही आरोपी जयलाल एक्का की पत्नी के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था.

मौके पर ही हो गई मौत

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 27 मई की रात करीब 11 बजे की है. गांव में अचानक हल्ला-गुल्ला सुनाई देने पर ग्रामीण बाहर निकले तो देखा कि आरोपी जयलाल एक्का, जयमन एक्का और एक नाबालिग किशोर मिलकर सुशील खलखो के साथ मारपीट कर रहे थे. आरोपियों ने पहले युवक का सिर जमीन पर पटका और फिर पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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मामले की जांच की शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पत्थलगांव थाना प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले में सरपंच की पत्नी जानकी लकड़ा की रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में बीएनएस की धारा 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पहले भी हुआ था विवाद

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि करीब तीन से चार साल पहले मृतक और आरोपी की पत्नी के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ था. इसी मामले में पहले भी विवाद हुआ था और आरोपी के दबाव में आकर महिला ने थाने में शिकायत भी की थी, जिस पर मृतक को जेल भी जाना पड़ा था. करीब डेढ़ महीने पहले जमानत पर बाहर आने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी थी. गांव में सामाजिक बैठक भी हुई थी, जिसमें आरोपी की पत्नी ने मृतक के साथ रहने की इच्छा जताई थी। इसके बाद वह मृतक के साथ रहने लगी थी, जिससे आरोपी और उसके परिजन नाराज थे.

हिरासत में तीन आरोपी

पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए एक नाबालिग सहित तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी जब्त कर लिया है. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है.

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