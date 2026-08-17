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खेत पहुंचे CM विष्णु देव साय, बैलों संग हल चलाकर बोवनी करते आए नजर; बोले- खेती मेरे लिए जीवन का संस्कार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का अपनी माटी और खेती-किसानी से गहरा जुड़ाव आज एक बार फिर देखने को मिला. सीएम साय सोमवार को जशपुर जिले के अपने गृहग्राम बगिया में खेत पहुंचे और पारंपरिक रूप से बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाकर बियासी की.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 17, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:37 PM IST
खेत पहुंचे CM विष्णु देव साय, बैलों संग हल चलाकर बोवनी करते आए नजर; बोले- खेती मेरे लिए जीवन का संस्कार

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