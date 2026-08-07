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जशपुर में इंसास राइफल के साथ फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, नक्सली कनेक्शन का भी खुलासा

Jashpur News: जशपुर पुलिस ने बूमतेल-सरनाटोली जंगल में इंसास रायफल समेत हथियार छोड़कर फरार हुए आरोपी पलटू दास को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने अवैध वसूली और पुराने नक्सली संपर्कों से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं.

Written ByShiv Pratap Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 07, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:46 PM IST
जशपुर में इंसास राइफल के साथ फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, नक्सली कनेक्शन का भी खुलासा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Shiv Pratap Singh Rajput

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शिव प्रताप सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ के जशपुर से रिपोर्टर हैं.

 

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