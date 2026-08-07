जशपुर में इंसास राइफल के साथ फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, नक्सली कनेक्शन का भी खुलासा

इस दावे की भी जांच हो रही

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने हथियारों के बल पर लोगों को डराकर अवैध वसूली की थी. आरोपी ने यह भी बताया कि वह पहले नक्सली कमांडर के संपर्क में रह चुका है और वर्ष 2012 में जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे. पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है. आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की कार्रवाई कर रही है. वहीं हथियारों के स्रोत, नक्सली कनेक्शन और इस पूरे नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी गई है.