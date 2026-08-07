जशपुर में इंसास राइफल के साथ फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, नक्सली कनेक्शन का भी खुलासा

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Jashpur Police News: जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जून महीने में बूमतेल-सरनाटोली जंगल में पुलिस घेराबंदी के दौरान इंसास रायफल समेत कई हथियार छोड़कर फरार हुए आरोपी पलटू दास को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को जशपुर लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने कई अहम खुलासे किए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है और हथियारों की बरामदगी के संबंध में आगे की जांच जारी है.
मामला 11 जून 2026 का है, जब सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बूमतेल-सरनाटोली जंगल में दो हथियारबंद व्यक्ति राहगीरों को डराकर पैसे की वसूली कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए. मौके से पुलिस ने एक इंसास रायफल, एक होममेड रायफल, एक देसी कट्टा, छह जिंदा कारतूस, तलवार, हथौड़ी, कैंची सहित अन्य सामान और दस्तावेज जब्त किए थे.
आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस
मामले में आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान झारखंड के गुमला जिले के हृदय साहू उर्फ गांगु और पलटू दास के रूप में की. हृदय साहू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जबकि फरार पलटू दास की तलाश लगातार जारी थी. तकनीकी विश्लेषण और साइबर इनपुट के आधार पर उसके मुंबई में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद विशेष टीम ने मुंबई पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर जशपुर लाया.
इस दावे की भी जांच हो रही
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने हथियारों के बल पर लोगों को डराकर अवैध वसूली की थी. आरोपी ने यह भी बताया कि वह पहले नक्सली कमांडर के संपर्क में रह चुका है और वर्ष 2012 में जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे. पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है. आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की कार्रवाई कर रही है. वहीं हथियारों के स्रोत, नक्सली कनेक्शन और इस पूरे नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी गई है.
कई सामान भी किया बरामद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि 11 जून 2026 को सरनाटोली जंगल के पास दो लोगों द्वारा बंदूक के बल पर राहगीरों को डराकर पैसे वसूलने की सूचना मिली थी. पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों आरोपी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए. तलाशी के दौरान मौके से इंसास राइफल, मैगजीन, एक देसी कट्टा, छह कारतूस, एक अन्य हथियार, तलवार, हथौड़ी और कुछ दस्तावेज बरामद हुए. मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया. आरोपियों की पहचान हृदय साहू और पलटू दास के रूप में हुई.
पुराने अपराधों की चल रही जांच
पुलिस ने गुमला पुलिस की मदद से हृदय साहू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पलटू दास फरार होकर मुंबई में छिपा था. तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मुंबई पहुंचकर उसे हिरासत में लिया और जशपुर लाकर गिरफ्तार किया. पूछताछ में पलटू दास ने लोगों को डराकर वसूली करने की बात स्वीकार की. उसने यह भी बताया कि वह करीब 10-11 साल पहले नक्सल संगठन से जुड़ा था और वर्ष 2012 में कुछ हथियार अपने कब्जे में लिए थे. पुलिस अब नक्सली कनेक्शन और पुराने अपराधों की जांच कर रही है.
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