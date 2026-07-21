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जशपुर में आफत की बारिश, डोड़की नदी और पहाड़ी नाला उफान पर, शराब दुकान में घुसा पानी; आवाजाही ठप

जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया. डोड़की नदी का जलस्तर बढ़ने से सरकारी शराब दुकान में पानी घुस गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ. वहीं पहाड़ी नाला उफान पर होने से बगीचा तहसील चौक और बस स्टैंड के बीच आवागमन ठप हो गया.

Written ByShiv Pratap Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:44 PM IST
जशपुर में आफत की बारिश, डोड़की नदी और पहाड़ी नाला उफान पर, शराब दुकान में घुसा पानी; आवाजाही ठप

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Shiv Pratap Singh Rajput

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शिव प्रताप सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ के जशपुर से रिपोर्टर हैं.

 

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