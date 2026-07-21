जशपुर में आफत की बारिश, डोड़की नदी और पहाड़ी नाला उफान पर, शराब दुकान में घुसा पानी; आवाजाही ठप

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जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने डोड़की नदी का जल स्तर काफी बढ़ा दिया जिससे नदी का पानी सरकारी शराब दुकान और अहाते में घुस आया जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. वहीं बगीचा तहसील चौक और बस स्टैंड के बीच बहने वाला पहाड़ी नाला उफान पर होने से लोगों की आवाजाही ठप हो गई. हालात ऐसे हैं कि स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे के साथ स्थायी समाधान की मांग की है. अहाता संचालक का कहना है कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की गई है. साथ ही नदी-नालों की नियमित सफाई कर भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने की मांग भी उठाई गई है.बगीचा नगर पंचायत के तहसील चौक और बस स्टैंड के बीच स्थित पहाड़ी नाला हर बारिश में लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है. तेज बहाव के कारण घंटों तक आवागमन बंद रहता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और जरूरी सेवाएं प्रभावित होती हैं. बीती रात तेज बहाव में एक युवक की बाइक नाले में बहकर डैम तक पहुंच गई. हालांकि युवक सुरक्षित बच गया, लेकिन सुबह काफी मशक्कत के बाद बाइक को बाहर निकाला गया.
स्थानीय लोगों का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं होने और अवैध कब्जों से इसकी चौड़ाई कम होने के कारण हर साल यही हालात बनते हैं. आबकारी विभाग ने भी माना है कि बारिश का पानी सरकारी शराब दुकान में घुसने से काफी नुकसान हुआ है. फिलहाल दुकान की सफाई का काम जारी है और पानी भरने की वजह से दुकान संचालन भी प्रभावित हुआ है. हालांकि अब पानी उतरने लगा है, लेकिन लोगों की नाराजगी बरकरार है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार केवल आश्वासन देता है या अगली बारिश से पहले स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाता है.
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