जशपुर में आफत की बारिश, डोड़की नदी और पहाड़ी नाला उफान पर, शराब दुकान में घुसा पानी; आवाजाही ठप

स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे के साथ स्थायी समाधान की मांग की है. अहाता संचालक का कहना है कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की गई है. साथ ही नदी-नालों की नियमित सफाई कर भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने की मांग भी उठाई गई है.बगीचा नगर पंचायत के तहसील चौक और बस स्टैंड के बीच स्थित पहाड़ी नाला हर बारिश में लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है. तेज बहाव के कारण घंटों तक आवागमन बंद रहता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और जरूरी सेवाएं प्रभावित होती हैं. बीती रात तेज बहाव में एक युवक की बाइक नाले में बहकर डैम तक पहुंच गई. हालांकि युवक सुरक्षित बच गया, लेकिन सुबह काफी मशक्कत के बाद बाइक को बाहर निकाला गया.