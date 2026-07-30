/जशपुर में है अनोखा सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी रोज खुल रहा ताला, शिक्षक भी दे रहे हाजिरी

बच्चों को लाने का किया गया प्रयास

वहीं प्रधान पाठक का कहना है कि बस्ती में स्कूली आयु के बच्चे नहीं हैं और जो कुछ बच्चे हैं, उनके अभिभावक उन्हें निजी स्कूलों में भेज रहे हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूल में लाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली. पत्थलगांव के बीईओ वेदानंद आर्य का कहना है कि नरवाटिकरा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षकों के समायोजन और विद्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया गया है. अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा. एक तरफ जिले के कई सरकारी स्कूल शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरवाटिकरा प्राथमिक शाला में एक भी छात्र नहीं होने के बावजूद पूरा स्टाफ पदस्थ है. अब सवाल यह है कि आखिर इस स्कूल का भविष्य क्या होगा, शिक्षकों का समायोजन कब होगा और करोड़ों रुपये की सरकारी व्यवस्था का बेहतर उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा.