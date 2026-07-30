/जशपुर में है अनोखा सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी रोज खुल रहा ताला, शिक्षक भी दे रहे हाजिरी

राज्य चुनें
Jashpur School News: जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जामजूनवानी के आश्रित ग्राम नरवाटिकरा का शासकीय प्राथमिक स्कूल इन दिनों सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक अनोखी तस्वीर पेश कर रहा है. शिक्षा सत्र 2026-27 में इस स्कूल में एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय निर्देशों के तहत स्कूल रोज खुल रहा है और शिक्षक नियमित रूप से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. स्कूल परिसर में सिर्फ एक पालतू कुत्ता नजर आता है, जो मानो इस स्कूल का नियमित सदस्य बन गया हो.
मिली जानकारी के मुताबिक, नरवाटिकरा प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक राजाराम एक्का और सहायक शिक्षक फिलमोन लकड़ा पदस्थ हैं. इस दौरान जब वहां ZEE मीडिया की टीम पहुंची, जहां पर प्रधान पाठक स्कूल में मौजूद मिले, जबकि सहायक शिक्षक बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहे. मिली जानकारी के मुताबिक, इस स्कूल में दो रसोइया और एक सफाई कर्मी भी पदस्थ हैं. छात्र नहीं होने के कारण रसोइए स्कूल नहीं आते, जबकि सफाई कर्मी प्रतिदिन सुबह सफाई करने के बाद वापस लौट जाते हैं.
एक भी छात्र ने नहीं लिया दाखिला
स्कूल के कमरों में रखी किताबों, खेल सामग्री और अन्य शैक्षणिक संसाधन उपयोग के अभाव में धूल खा रहे हैं. पूरा परिसर वीरान दिखाई देता है. आपको बता दें कि इस स्कूल में वर्ष 2022 में 15, 2023 में 12, 2024 में 12 और 2025 में 7 छात्र अध्ययनरत थे, लेकिन इस वर्ष एक भी छात्र ने स्कूल में दाखिला नहीं लिया है. अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करा रहे हैं, जिसके कारण शासकीय स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है. संकुल समन्वयक के मुताबिक, शून्य नामांकन की रिपोर्ट पहले ही बीईओ और बीआरसीसी कार्यालय को भेजी जा चुकी है. विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है.
बच्चों को लाने का किया गया प्रयास
वहीं प्रधान पाठक का कहना है कि बस्ती में स्कूली आयु के बच्चे नहीं हैं और जो कुछ बच्चे हैं, उनके अभिभावक उन्हें निजी स्कूलों में भेज रहे हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूल में लाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली. पत्थलगांव के बीईओ वेदानंद आर्य का कहना है कि नरवाटिकरा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षकों के समायोजन और विद्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया गया है. अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा. एक तरफ जिले के कई सरकारी स्कूल शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरवाटिकरा प्राथमिक शाला में एक भी छात्र नहीं होने के बावजूद पूरा स्टाफ पदस्थ है. अब सवाल यह है कि आखिर इस स्कूल का भविष्य क्या होगा, शिक्षकों का समायोजन कब होगा और करोड़ों रुपये की सरकारी व्यवस्था का बेहतर उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!