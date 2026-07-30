Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /जशपुर
  • /जशपुर में है अनोखा सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी रोज खुल रहा ताला, शिक्षक भी दे रहे हाजिरी

जशपुर में है अनोखा सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी रोज खुल रहा ताला, शिक्षक भी दे रहे हाजिरी

Jashpur Government School News: जशपुर जिले के नरवाटिकरा शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षा सत्र 2026-27 में एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है. इसके बावजूद स्कूल रोज खुल रहा है और शिक्षक नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं. प्रशासन ने शिक्षकों के समायोजन और स्कूल के स्थानांतरण का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया है.

Written ByShiv Pratap Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:15 PM IST
जशपुर में है अनोखा सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी रोज खुल रहा ताला, शिक्षक भी दे रहे हाजिरी
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Shiv Pratap Singh Rajput

Shiv Pratap Singh Rajput

शिव प्रताप सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ के जशपुर से रिपोर्टर हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत, SC ने दरगाह की जमीन पर नमाज की दी अनुमति
Dhar Bhojsala2 hrs ago
2
betul news3 hrs ago
3
Shajapur News7:32 AM IST
4
Mahakal Mandir6:33 AM IST
5
Raja Raghuvanshi Murder Case6:09 AM IST