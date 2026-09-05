/25 मई 2013 का वो काला दिन... नक्सलियों ने घात लगाकर किया कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला; महेंद्र कर्मा के सीने पर दागी थी 100 गोलियां

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25 मई 2013... छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला दिन... कभी न मिटने वाले काले अध्याय की तरह दर्ज है. छत्तीसगढ़ के बस्तर की झीरम घाटी में हुआ वह नक्सली हमला सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रहार था. घटना के 13 साल बाद एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार देकर पीड़ितों के परिवारों को न्याय की पहली बड़ी राहत दी है. झीरम घाटी में हुआ हमला देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं समेत करीब 32 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.
झीरम घाटी में 25 मई 2013 को क्या हुआ था?
छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद बीजेपी ने साल 2003 और 2008 में लगातार 2 बार जीत दर्ज की थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद आया साल 2013 और उस साल नवंबर में चुनाव होने वाले थे. चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया और सत्ता पर कब्जा करने के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की. 25 मई 2013 का दिन था, जब सुकमा में कांग्रेस की रैली हुई. इसके बाद काफिला सुकमा से जगदलपुर की ओर लौट रहा था. काफिले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ करीब 25 दर्जनों गाड़ियां, सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ता मौजूद थे.
जैसे ही गाड़ियों का यह लंबा काफिला झीरम घाटी के बेहद संकरे और घने जंगलों से घिरे रास्ते पर पहुंचा, करीब 4 बजे अचानक एक भीषण आईईडी धमाका हुआ. जब तक लोग कुछ समझ पाते, पहाड़ियों के ऊपर छिपे सैकड़ों हथियारबंद नक्सलियों ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. हमले में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और उदय मुदलियार समेत करीब 30 लोग मारे गए.
महेंद्र कर्मा के साथ नक्सलियों की बर्बरता
नक्सलियों ने इस हमले का सबसे दर्दनाक और वीभत्स मौत कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा को दी, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ 'सलवा जुडूम' आंदोलन चलाया था. कई प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जब नक्सलियों ने निर्दोष कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां बरसाना शुरू किया, तो महेंद्र कर्मा खुद गाड़ी से बाहर निकल आए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके.
इसके बाद नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को घेर लिया और आत्मसमर्पण के बाद भी उन पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. चश्मदीदों और पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के सीने और शरीर पर करीब 100 से ज्यादा गोलियां दागीं और धारदार हथियारों से हमला किया.
13 साल बाद कोर्ट का फैसला, 10 आरोपी दोषी करार
मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए (NIA) को सौंपी गई थी. सालों तक चली लंबी अदालती प्रक्रिया, गवाहियों और तकनीकी सबूतों के आधार पर एनआईए की विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका. 2013 से अब तक इस मामले में कुल 294 सुनवाई हुई. NIA ने 2015 में अदालत में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.
झीरम घाटी के हमले ने कैसे बदल दी छत्तीसगढ़ की सुरक्षा नीति?
झीरम कांड के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों की पूरी रणनीति बदल दी. नक्सल प्रभावित इलाकों के भीतर सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित किए गए, जिससे माओवादियों के 'कोर एरिया' में पकड़ कमजोर हुई. वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) के कड़े नियम बनाए गए. इस हमले ने एक ही झटके में राज्य कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया था, जिसकी भरपाई करने में पार्टी को लंबा समय लगा.