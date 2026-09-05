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25 मई 2013 का वो काला दिन... नक्सलियों ने घात लगाकर किया कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला; महेंद्र कर्मा के सीने पर दागी थी 100 गोलियां

छत्तीसगढ़ के बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था. इस हमले में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और उदय मुदलियार समेत करीब 30 लोग मारे गए.

Written BySumit Rai
Published: Sep 05, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:40 PM IST
25 मई 2013 का वो काला दिन... नक्सलियों ने घात लगाकर किया कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला; महेंद्र कर्मा के सीने पर दागी थी 100 गोलियां
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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