/झीरम कांड में 10 आरोपी दोषी करार, फिर भी कांग्रेस क्यों नाराज? NIA की जांच पर उठाए सवाल

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Jhiram Kand: झीरम मामले में जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं कांग्रेस ने NIA कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सोमवार को राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि NIA की जांच आधी-अधूरी रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि NIA ने तत्कालीन माओवादी नेताओं को न तो पकड़ा और न ही उनसे पूछताछ की. ऐसे में झीरम मामले का पूरा सच सामने नहीं आ पाया है.
सुशील मौर्य का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में SIT जांच करवाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने कोर्ट में SIT जांच को चुनौती दी. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर SIT की जांच आगे नहीं बढ़ सकी. कांग्रेस का आरोप है कि झीरम मामले में दरभा थाने में दर्ज FIR में बड़े नक्सली नेताओं के नाम शामिल थे, लेकिन NIA ने अपनी जांच के दौरान इन नामों को हटा दिया.
कांग्रेस ने NIA जांच पर भी उठाए कई सवाल
उन्होंने कहा कि झीरम मामले में जो फैसला आया है, वह आधा-अधूरा है. झीरम कांड के पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती थी कि इस मामले में शामिल लोगों को सजा मिले और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले. कांग्रेस पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. सुशील मौर्य ने कहा कि जब FIR में बड़े नक्सली नेताओं के नाम दर्ज थे, तो उन्हें जांच से क्यों हटाया गया? उन्होंने बड़े नक्सली नेताओं गणपति और अमन्ना का नाम लेते हुए कहा कि NIA ने जब माना था कि झीरम कांड में करीब 200 नक्सली शामिल थे और 50 नक्सलियों के नाम FIR में दर्ज थे, तो उनसे क्या पूछताछ की गई?
SIT जांच के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर
उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस की SIT जांच के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा था कि जब NIA की जांच चल रही थी, तब SIT जांच का कोई औचित्य नहीं था. सुशील मौर्य ने सवाल किया कि आखिर धरमलाल कौशिक, बीजेपी और NIA किसे बचा रहे थे? उन्होंने कहा कि यह सवाल आज भी लोगों के जेहन में है. सुशील मौर्य ने कहा कि झीरम मामले का पूरा सच सामने आना चाहिए, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और घटना में शामिल नक्सलियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी की यही मांग है.
जांच में कई बड़े नक्सलियों के नाम नहीं थे
उन्होंने आगे कहा कि NIA ने झीरम मामले में कई बड़े नक्सलियों के नाम अपनी जांच में शामिल नहीं किए. कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कहती आई है कि झीरम हमला एक राजनीतिक षड्यंत्र था. ऐसे में अधूरी जांच के कारण आम लोगों का जांच एजेंसियों पर भरोसा प्रभावित हुआ है. NIA से सवाल करते हुए सुशील मौर्य ने कहा कि बस्तर में नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख रहे अधिकारियों और तत्कालीन बस्तर SP के बयान क्या दर्ज किए गए? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से सुरक्षा क्यों हटाई गई थी. इसकी भी जांच होनी चाहिए. कांग्रेस ने मांग की है कि झीरम मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो, बड़े नक्सली नेताओं की भूमिका की जांच की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए.
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