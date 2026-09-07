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झीरम कांड में 10 आरोपी दोषी करार, फिर भी कांग्रेस क्यों नाराज? NIA की जांच पर उठाए सवाल

Congress on Jhiram Ghati Case: झीरम घाटी कांड में 5 सितंबर को जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. जगदलपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील मौर्य ने कई सवाल खड़े सवाल खड़े किए हैं.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByManish kushawah
Published: Sep 07, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:03 PM IST
झीरम कांड में 10 आरोपी दोषी करार, फिर भी कांग्रेस क्यों नाराज? NIA की जांच पर उठाए सवाल
Image Credit: AI Generated Images

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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