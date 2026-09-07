/झीरम कांड में 10 आरोपी दोषी करार, फिर भी कांग्रेस क्यों नाराज? NIA की जांच पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने NIA जांच पर भी उठाए कई सवाल

उन्होंने कहा कि झीरम मामले में जो फैसला आया है, वह आधा-अधूरा है. झीरम कांड के पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती थी कि इस मामले में शामिल लोगों को सजा मिले और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले. कांग्रेस पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. सुशील मौर्य ने कहा कि जब FIR में बड़े नक्सली नेताओं के नाम दर्ज थे, तो उन्हें जांच से क्यों हटाया गया? उन्होंने बड़े नक्सली नेताओं गणपति और अमन्ना का नाम लेते हुए कहा कि NIA ने जब माना था कि झीरम कांड में करीब 200 नक्सली शामिल थे और 50 नक्सलियों के नाम FIR में दर्ज थे, तो उनसे क्या पूछताछ की गई?



SIT जांच के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर

उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस की SIT जांच के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा था कि जब NIA की जांच चल रही थी, तब SIT जांच का कोई औचित्य नहीं था. सुशील मौर्य ने सवाल किया कि आखिर धरमलाल कौशिक, बीजेपी और NIA किसे बचा रहे थे? उन्होंने कहा कि यह सवाल आज भी लोगों के जेहन में है. सुशील मौर्य ने कहा कि झीरम मामले का पूरा सच सामने आना चाहिए, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और घटना में शामिल नक्सलियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी की यही मांग है.