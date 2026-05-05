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बूंद-बूंद पानी को तरसते बैगा आदिवासी, आजादी के बाद भी नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं

Kawardha Baiga Tribe: कबीरधाम के वनांचल क्षेत्रों में बसे बैगा आदिवासी गांव भेलिनदादर और रूखमीदादर के ग्रामीण आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं.आजादी के दशकों बाद भी यहां न बिजली पहुंची है और न ही पेयजल की स्थायी व्यावस्था हो सकी है.

 

Written By  Satish Tamboli|Edited By: Pooja|Last Updated: May 05, 2026, 08:03 PM IST
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बूंद-बूंद पानी को तरसते बैगा आदिवासी, आजादी के बाद भी नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं

Kawardha Baiga Tribe: कबीरधाम जिला के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बैगा आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. पंडरिया विकासखंड के भेलिनदादर और रूखमीदादर गांवों में पानी और बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है. हैरानी की बात यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन गांवों तक न तो बिजली के खंभे पहुंचे हैं और न ही पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था हो पाई है.

जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसे इन गांवों में सैकड़ों की संख्या में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं. यहां पानी की स्थिति बेहद चिंताजनक है. गांव की महिलाओं को रोजाना लगभग दो किलोमीटर पैदल चलकर उबड़ खाबड़ पथरीली पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, जहां वे छोटे-छोटे झीरीयों में जमा बूंद-बूंद पानी को इकट्ठा कर अपने घर ले जाती हैं. स्थिति इतनी गंभीर है कि एक छोटे बर्तन को भरने में भी घंटों लग जाते हैं. गर्मी के दिनों में यह संकट और भी विकराल रूप ले लेता है, जब झीरीयों का पानी भी सूख जाता है और लोगों को और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है.

बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे बैगा आदिवासी
सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन गांवों में अब तक उनका कोई ठोस असर नजर नहीं आया है. पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे इन बैगा आदिवासियों की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये आदिवासी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करते रहेंगे.

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