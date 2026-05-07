पहले भाभी के साथ किया ऐसा कांड, फिर जुर्म छिपाने की रची साजिश, ऐसे खुली पोल

Kabirdham Murder Mystery: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. खेत में निर्वस्त्र अवस्था में मिली महिला की हत्या को पहले दुष्कर्म और सामूहिक अपराध से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच में पूरा मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ी योजनाबद्ध हत्या निकला. इस मामले में मृतिका की ननंद को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 3 मई 2026 को ग्राम सिंगारपुर के झोंकाखार खेत में 32 वर्षीय बेलसिया छेदैया का शव संदिग्ध हालत में मिला था. शव निर्वस्त्र अवस्था में था और सिर व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे. घटना सामने आते ही इलाके में दुष्कर्म के बाद हत्या की चर्चा फैल गई थी.

टीम की मदद से की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. घटनास्थल से लोहे की रपली, हंसिया, टूटी चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए गए. साइबर सेल और एफएसएल टीम की मदद से तकनीकी जांच भी की गई.

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हत्या करने की कोशिश

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतिका और उसकी ननंद मालती मरकाम के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. आरोपी महिला पिछले पांच वर्षों से मायके में रह रही थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि करीब छह महीने पहले आरोपी ने मृतिका की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की थी.

लोहे की रपली से हमला

साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने मालती मरकाम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने खेत में काम कर रही अपनी भाभी पर पीछे से लोहे की रपली से हमला कर हत्या कर दी. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और घटना को दुष्कर्म जैसा दिखाने के लिए आरोपी ने शव के कपड़े फाड़कर उसे निर्वस्त्र छोड़ दिया. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सोशल मीडिया और मोबाइल पर इस तरह की घटनाओं के बारे में देखकर हत्या को दूसरा रूप देने की कोशिश की थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच और विवेचना में मृतिका के साथ किसी भी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने आरोपी मालती मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

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