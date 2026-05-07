Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3208592
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

पहले भाभी के साथ किया ऐसा कांड, फिर जुर्म छिपाने की रची साजिश, ऐसे खुली पोल

Kabirdham Crime News: कबीरधाम जिले में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है. दुष्कर्म की आशंका के बीच जांच में मामला पारिवारिक विवाद का निकला. पुलिस ने मृतिका की ननंद मालती मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

Written By  Satish Tamboli|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 07, 2026, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kabirdham Murder Mystery
Kabirdham Murder Mystery

Kabirdham Murder Mystery: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. खेत में निर्वस्त्र अवस्था में मिली महिला की हत्या को पहले दुष्कर्म और सामूहिक अपराध से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच में पूरा मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ी योजनाबद्ध हत्या निकला. इस मामले में मृतिका की ननंद को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 3 मई 2026 को ग्राम सिंगारपुर के झोंकाखार खेत में 32 वर्षीय बेलसिया छेदैया का शव संदिग्ध हालत में मिला था. शव निर्वस्त्र अवस्था में था और सिर व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे. घटना सामने आते ही इलाके में दुष्कर्म के बाद हत्या की चर्चा फैल गई थी.

टीम की मदद से की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. घटनास्थल से लोहे की रपली, हंसिया, टूटी चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए गए. साइबर सेल और एफएसएल टीम की मदद से तकनीकी जांच भी की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या करने की कोशिश
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतिका और उसकी ननंद मालती मरकाम के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. आरोपी महिला पिछले पांच वर्षों से मायके में रह रही थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि करीब छह महीने पहले आरोपी ने मृतिका की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की थी.

लोहे की रपली से हमला
साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने मालती मरकाम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने खेत में काम कर रही अपनी भाभी पर पीछे से लोहे की रपली से हमला कर हत्या कर दी. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और घटना को दुष्कर्म जैसा दिखाने के लिए आरोपी ने शव के कपड़े फाड़कर उसे निर्वस्त्र छोड़ दिया. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सोशल मीडिया और मोबाइल पर इस तरह की घटनाओं के बारे में देखकर हत्या को दूसरा रूप देने की कोशिश की थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच और विवेचना में मृतिका के साथ किसी भी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने आरोपी मालती मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

kabirdham news

Trending news

Mohan Yadav
भोपाल नगर निगम के नए मुख्यालय का CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण
Mandsaur News
स्कूटी पर मोटर देख पुलिस हैरान, पेंच खोलते ही फटी रह गई आंखें, निकला काला खजाना!
betul news
LPG की टेंशन खत्म! देसी इंजीनियर का कमाल, मात्र ₹50 में बनेगा पूरे परिवार का खाना
balaghat news
मीटर लगे...बिल भी आया, फिर भी ‘देसी जुगाड़’ से बिजली जलाने को मजबूर आदिवासी
Sidhi news
सीधी जिला अस्पताल बना तबेला! वार्डों के बाहर घूम रहे मवेशी,सुरक्षा दावों की खुली पोल
Mandsaur News
पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात...
Mohan Yadav
कैसे बदल रहा मध्य प्रदेश? सोमनाथ यात्रा को रवाना करते हुए मोहन यादव ने बताई अहम बात
Mohan Yadav
10वीं-12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मोहन यादव ने पैरेंट्स से की ये बड़ी अपील
Mohan Yadav
64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती
MP Breaking News LIVE
MP Highlight: 15 मई के बाद सीएम की हाई लेवल समीक्षा बैठक, 45 बड़े मुद्दों पर बनेगी नई रणनीति, पढ़ें बड़ी खबरें