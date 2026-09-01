छत्तीसगढ़-एमपी बॉर्डर पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भांडाफोड़, चिल्फी बॉर्डर पर 2.23 करोड़ का गांजा जब्त

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छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. मध्य प्रदेश से सटे चिल्फी बॉर्डर पर पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा ज़ब्त करके एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया. 31 अगस्त को चिल्फी पुलिस स्टेशन के अधिकारी नेशनल हाईवे-30 पर गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने शक होने पर बोडला की तरफ से आ रहे एक कंटेनर ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली. बारीकी से जांच करने पर ड्राइवर की सीट के ऊपर एक छिपा हुआ गुप्त चेंबर मिला. उस गुप्त चेंबर को खोलने पर उन्हें खाकी रंग के टेप से लिपटे सैकड़ों पैकेट मिले, जिनमें कुल मिलाकर 4 क्विंटल, 47 किलोग्राम और 445 ग्राम गांजा था. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 23 लाख 75 हजार 250 रुपये बताई जा रही है.
गुप्त खाने में छिपाकर रखा गया था गांजा
जानकारी के अनुसार गांजा एक कंटेनर में बने गुप्त खाने में छिपाकर रखा गया था. दरअसल, 31 अगस्त को चिल्फी पुलिस स्टेशन की टीम NH-30 पर संदिग्ध गाड़ियों की जांच कर रही थी. इसी दौरान, बोडला से आ रहे एक कंटेनर ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई. जांच के दौरान, ड्राइवर की सीट के ऊपर बना एक गुप्त खाना मिला. उस खाने को खोलने पर खाकी टेप से लिपटे पैकेटों में भारी मात्रा में गांजा छिपा हुआ मिला.
पुलिस टीम को दिया 25 हजार रुपये का नकद इनाम
पुलिस ने इस मामले में पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. गांजे के अलावा, लगभग 27 लाख रुपये कीमत का एक कंटेनर ट्रक और 5,000 रुपये कीमत का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 2 करोड़ 50 लाख 80 हजार 250 रुपये बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. ANTF की टीम तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. IG राजनांदगांव रेंज अजय यादव ने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को 25,000 रुपये के नकद इनाम से सम्मानित किया.
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