जांच के दौरान यह भी पाया गया कि खरीदी केंद्र की क्लोजिंग रिपोर्ट पर संबंधित नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे. इसके बावजूद आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए बिना ऑनलाइन मॉड्यूल से धान जारी होने की प्रविष्टियां दर्ज होती रहीं. शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर रेंगाखार थाना पुलिस ने केंद्र प्रभारी सहित तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घोटाले में अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. इस मामले के सामने आने के बाद धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता, निगरानी तंत्र और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.