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कबीरधाम में 77 लाख का धान घोटाला, ऑनलाइन सिस्टम को 4 महीने तक किया गुमराह, केंद्र प्रभारी समेत 3 पर FIR

Paddy Scam In Kabirdham: कबीरधाम जिले में लगभग 77 लाख रुपये के कथित धान घोटाले का मामला सामने आया है. इस मामले में केंद्र प्रभारी सहित तीन लोगों के खिलाफ रेंगाखार थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Written BySatish TamboliEdited By:Pooja
Published: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST
कबीरधाम में 77 लाख का धान घोटाला, ऑनलाइन सिस्टम को 4 महीने तक किया गुमराह, केंद्र प्रभारी समेत 3 पर FIR

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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