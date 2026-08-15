शादी के गिफ्ट में मिला था होम थिएटर, चालू करते ही हुआ था ब्लास्ट, आरोपी को उम्रकैद

यह मामला जिले के चमारी इलाके का बताया जा रहा है. 31 मार्च 2023 को मेहर सिंह मेरावी के घर शादी समारोह था. शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया. इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया. जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, जोरदार विस्फोट से पूरा कमरा दहल उठा.



कई लोग घायल हुए

धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं. इस ब्लास्ट में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. अन्य लोगों को भी चोटें आईं.