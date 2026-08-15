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शादी के गिफ्ट में मिला था होम थिएटर, चालू करते ही हुआ था ब्लास्ट, आरोपी को उम्रकैद

Kawardha News: कवर्धा जिले के बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, शादी के बाद गिफ्ट में थिएटर दिया था, जिसमें बम छिपा था. जैसे ही होम थिएटर चालू किया, तो ब्लास्ट हो गया था.

Written BySatish TamboliEdited ByManish kushawah
Published: Aug 15, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:39 PM IST
शादी के गिफ्ट में मिला था होम थिएटर, चालू करते ही हुआ था ब्लास्ट, आरोपी को उम्रकैद
Image Credit: ZEE MEDIA

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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