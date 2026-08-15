शादी के गिफ्ट में मिला था होम थिएटर, चालू करते ही हुआ था ब्लास्ट, आरोपी को उम्रकैद

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Kawardha Bomb Blast Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शादी के बाद मिले उपहार दिए गए बम मामले में आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, 2023 में एक शादी के बाद गिफ्ट में एक होम थिएटर दिया था, जिसे चालू करते ही भीषण धमाका हो गया था. इस सनसनीखेज ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग भी हो गए थे. लगभग तीन साल बाद इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.
यह मामला जिले के चमारी इलाके का बताया जा रहा है. 31 मार्च 2023 को मेहर सिंह मेरावी के घर शादी समारोह था. शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया. इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया. जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, जोरदार विस्फोट से पूरा कमरा दहल उठा.
कई लोग घायल हुए
धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं. इस ब्लास्ट में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. अन्य लोगों को भी चोटें आईं.
सुनियोजित साजिश
वहीं पुलिस जांच में मामला महज हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की साजिश निकला. घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि प्रेम-संबंध को लेकर विवाद के चलते आरोपी ने कथित तौर पर परिवार को निशाना बनाने के इरादे से होम थिएटर के भीतर विस्फोटक लगाया था. आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई.
कोर्ट ने सुनाई सजा
अब कोर्ट ने आरोपी को धारा 302, 307, 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना. दो हत्या के मामलों में उम्रकैद, हत्या के प्रयास के पांच मामलों में भी उम्रकैद सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई. अदालत ने आरोपी पर कुल ₹9,500 का अर्थदंड भी लगाया. शादी का उपहार समझकर घर लाया गया होम थिएटर मौत का बम निकला. तीन साल तक चले मामले के बाद अदालत के फैसले ने इस खौफनाक वारदात में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय की उम्मीद दी है.
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